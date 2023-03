Oberpullendorf feiert Kantersieg über Forchenstein

Details Samstag, 11. März 2023 19:35

Spieltag Nummer 17 stand am Samstagnachmittag in der II. Liga Mitte an: Forchtenstein blieb gegen Oberpullendorf chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche, obwohl beide Mannschaften vor diesem Duell im Tabellenmittelfeld rangierten. Das Hinspiel, das 3:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit Forchtenstein gefunden.

Grundstein in Akt ein, Draufgabe in Hälfte zwei

Zwar verbuchte die erste Großchance der Gast aus Forchenstein in Minute 2, doch waren es die Hausherren, die erstmals erfolgreich waren: Nach einem Eckball können die Gäste nur unzureichend klären und Andreas Hofer ist zur Stelle - 1:0 in Minute 18, gleichzeitig der Pausenstand.

Nachdem beide Mannschaften zum Start in die zweite Hälfte die ein oder andere gute Gelegenheit haben liegen lassen, zeigten sich wieder die Oberpullendorfer kaltschnäuziger und lancierten in Minute 70 nach einem schönen Wechselpass durch Milan Tarlosi das 2:0. Als die Messe bereits gelesen war, besorgten zwei Konter-Tore in der 89. Minute durch Rene Sturm und in der 93. Minute durch Julian Rainer den klaren 4:0-Endstand.

Oberpullendorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 42 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Hausherren. Nach dem errungenen Dreier hat Oberpullendorf Position acht der II. Liga Mitte inne. Forchenstein wiederum verbuchte aus den letzten fünf Spielen nur drei Punkte. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Oberpullendorf bei SV Steinberg an, während Forchtenstein einen Tag zuvor Draßmarkt empfängt.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – Forchtenstein, 4:0 (1:0)

93 Julian Rainer 4:0

89 Rene Sturm 3:0

70 Milan Tarlosi 2:0

17 Andreas Hofer 1:0

