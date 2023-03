Oberpullendorf feiert Kantersieg im Bezirks-Derby bei Steinberg

Details Montag, 20. März 2023 18:21

Zu einem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zweier lokaler Rivalen kam es am Sonntagnachmittag in der II. Liga Mitte, als sich der Tabellenzweite SV Steinberg und der im Tabellenmittelfeld befindliche SC Oberpullendorf gegenüberstanden. Entgegen der Konstellation im Klassement setzten sich die Gäste mit einem 5:0-Kantersieg durch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Remis getrennt.

Blitzstart der Gäste und Tor kurz vor dem Seitenwechsel

Gleich die erste Möglichkeit der Partie münzen die Gäste in den Führungstreffer um: Senad Salihovic markierte das 1:0 für Oberpullendorf in Minute 8. Nach und nach kamen auch die Hausherren ins Spiel, wurde in der Folge eine ausgegliche Partie geboten. Zu einem mental äußerst wertvollen Zeitpunkt schlugen die Gäste dann ein weites Mal zu: Nachdem Steinberg in der eigenen Box unzureichend klärt, wuchtet Raphael Fischer die Kugel ins kurze Eck und stellt auf 0:2 (44.) - gleichbedeutend mit dem Pausenstand.

Nach der Pause geht's nur mehr in eine Richtung

Unmittelbar nach Wiederbeginn machen die Gäste bereits den Deckel drauf: Balasz Batizi-Poczi stellt in Minute 53 auf 0:3, ehe Rene Sturm nach einen Bildbucherkonter das 0:4 nachlegte (64.). Noch dicker kam es für den Tabellenzweiten in der 73. Minute, als Istvan Bagi den 5:0-Endstand herbeiführte.

Trotz der Niederlage fiel SV Steinberg in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer.

Oberpullendorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 47 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Oberpullendorf. Sieben Siege, sieben Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt Steinberg bei Draßmarkt an, während Oberpullendorf zwei Tage zuvor Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I empfängt.

II. Liga Mitte: SV Steinberg – Oberpullendorf, 0:5 (0:2)

73 Istvan Bagi 0:5

64 Rene Sturm 0:4

51 Balazs Batizi-Pócsi 0:3

44 Raphael Fischer 0:2

8 Senad Salihovic 0:1

