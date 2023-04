Licht am Ende des Tunnels: SV 7023 Z-S-P besiegt Oberloisdorf mit 4:2

Details Sonntag, 16. April 2023 09:21

Das Tabellenschlusslicht, der SV 7023 Z-S-P empfing in der 22. Runde der II. Liga Mitte den SV Oberloisdorf. Die Hausherren haben bislang in der Rückrunde eine perfekte Serie hingelegt, in den sieben Begegnungen verließ man nur einmal als Besiegter den Rasen. Auch im heutigen Match gegen Oberloisdorf konnten die Mannen von Trainer Christian Kodydek dank zweier Blitztore, mit einem 4:2 Sieg das Spielfeld verlassen und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Blitztore für die Hausherren

Vor der Begegnung stand für die Hausherren fest, heute muss ein Dreier her, will man noch den Abstieg vermeiden. Besser hätte der Beginn dieses Spieles für die Heimischen nicht laufen können, den in der 1. Minute tauchte Daniel Oliver Molnar plötzlich allein vor dem Goalie der Auswärtigen auf und erzielte das 1:0. Auf den Geschmack gekommen, setzte er in der 7. Minute nach, als er im Strafraum einen Stanglpass gekonnt annahm und auf 2:0 erhöhte. In der Folge hatte Frantisek Nagy zweimal die Chance, auf 3:0 zu erhöhen, aber er scheiterte am Goalie der Gäste. Dafür kamen die Oberloisdorfer in der 16. Minute zum Anschlusstreffer, was das Match wieder offener gestaltete. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste wurden stärker

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich kein gutes Fußballspiel, es gab viel Leerlauf. In der 60. Minute kamen die Hausherren zum 3:1, als Dominik Adam Csomos aus circa 20 Meter eine Granate losließ und der Aufsitzer zappelte unhaltbar im Netz des Gehäuses der Auswärtigen. Die Freude der Gastgeber über diesen Treffer dauerte aber nicht lange, denn in der 63. Minute kamen die Gäste zum erneuten Anschlusstreffer zum 2:3 durch Alexander Wolfgeher. Das Match blieb bis in die Nachspielzeit spannend, die Gäste lukrierten einige Torchancen, aber der Goalie der Hausherren war nicht zu überwinden. Frantisek Nagy konnte mit seinem Tor auf 4:2 erhöhten, was gleichzeitig der Endstand dieser Begegnung war.

Stimme zum Spiel

Gernot Ollram, sportlicher Leiter SV 7023 Z-S-P:

„Für uns war das heute die letzte Chance, mit einem Sieg gegen Oberneudorf hinten dranzubleiben und den erhofften Pflichtsieg haben wir errungen. Nach dem frühen 2:0 hätten wir den vorhandenen Torchancen auf 3:0 erhöhen müssen, haben aber den Anschlusstreffer bekommen, somit war es bis zum Spielende eine Zitterpartie für uns. Heute haben wir das Spielglück gehabt, was uns in den vergangenen Spielen gefehlt hatte.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei