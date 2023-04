Klare Angelegenheit: Lockenhaus-Rattersdorf bezwingt Pöttsching deutlich

Details Sonntag, 16. April 2023 19:53

Am Sonntag gelang Lockenhaus-Rattersdorf vor heimischer Kulisse ein deutlicher 4:0-Sieg über Pöttsching. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte die Favoritenrolle der Hausherren. Im Hinspiel hatte SC Lockenhaus-Rattersdorf für klare Verhältnisse gesorgt und einen 5:2-Sieg verbucht.

Von Anfang an in eine Richtung

Pöttsching geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Roland Szabo das schnelle 1:0 für Lockenhaus/Rattersdorf erzielte. Bereits in der 15. Minute erhöhte Niklas Grosinger den Vorsprung der Hausherren. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Bernd Steindl von ASV Pöttsching, der in der 67. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Timo Gmeindl brachte SC Lockenhaus-Rattersdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (87.). Adrian Kovacs stellte schließlich in der 89. Minute den 4:0-Sieg für den Gastgeber sicher. Schlussendlich verbuchte Lockenhaus/Rattersdorf gegen Pöttsching einen überzeugenden Heimerfolg.

Für Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Zehn Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Die Gäste schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 56 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich Pöttsching schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. ASV Pöttsching entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Als Nächstes steht für Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:30 Uhr) geht es gegen Forchtenstein. Pöttsching empfängt – ebenfalls am Freitag – ASK Marz.

II. Liga Mitte: Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I – ASV Pöttsching, 4:0 (2:0)

89 Adrian Kovacs 4:0

87 Timo Gmeindl 3:0

15 Niklas Grosinger 2:0

10 Roland Szabo 1:0

