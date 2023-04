Lucky Punch zum Punktgewinn: "X" bei Forchenstein gegen Lockenhaus-Rattersdorf

Details Freitag, 21. April 2023 23:28

Das Spiel vom Freitag zwischen Forchtenstein und Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf endete im Zuge der 23. Runde in der II. Liga Mitte mit einem 2:2-Remis. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die Gäste hatten mit 3:0 gewonnen.

Comeback in letzter Minute

Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Adrian Kovacs traf in der ersten Minute nach einem Angriff vom Anpfiff weg zur frühen Führung. Forchtenstein glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für SC Lockenhaus-Rattersdorf in die Kabinen. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Kovacs bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (58.), als dieser vom Elfmeterpunkt die vermeintliche Vorentscheidung Einzug halten ließ. Durch ein Eigentor kam Forchtenstein noch einmal ran (84.) - Matthias Beiglboeck tritt beim Rückpass ins Leere, 1:2 nur noch. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Andreas Huber für einen Treffer sorgte (92.) - sein herrlicher Freistoß findet ideal den Weg ins Kreuzeck - ein Traumtor! Am Schluss sicherte sich Forchtenstein gegen Lockenhaus/Rattersdorf doch noch einen Zähler.

Der Gastgeber ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr Forchtenstein bisher ein. Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Forchtenstein in der Tabelle auf Platz 14 zurück. Forchtenstein schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige langfristig Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 50 Gegentore verdauen musste. Die Hausherren verbuchten insgesamt sechs Siege, fünf Remis und elf Niederlagen. Nach dem siebten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Forchtenstein etwas an Boden.

Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Mit 47 geschossenen Toren gehört man offensiv zur Crème de la Crème der II. Liga Mitte. Zehn Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat Lockenhaus/Rattersdorf momentan auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt Forchtenstein bei ASK Marz an, während SC Lockenhaus-Rattersdorf I einen Tag später SV Steinberg empfängt.

II. Liga Mitte: Forchtenstein – Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, 2:2 (0:1)

92 Andreas Huber 2:2

84 Eigentor durch Matthias Beiglboeck 1:2

58 Adrian Kovacs 0:2

1 Adrian Kovacs 0:1

