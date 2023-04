Souveräner Heim-Dreier: Draßmarkt triumphiert gegen Neudörfl

Details Sonntag, 23. April 2023 08:08

Am Samstagnachmittag wurde der SV Draßmarkt seiner Favoritenrolle gegen Neudörfl gerecht und trug einen klaren 4:1-Heimerfolg davon. Für beide Mannschaften war beim 2:2 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen.

Kaum Zweifel am Heim-Erfolg

Samir Mesanovic trug sich in der 18. Spielminute in die Torschützenliste ein und schoss nach einer Straß-Vorlage das 1:0. In der 25. Minute erhöhte Andreas Krutzler, ebenfalls nach einer Straß-Ablage, auf 2:0 für Draßmarkt. Mit dem 2:0 für die Heimischen ging es folglich auch in die Kabinen. Samir Mesanovic baute den Vorsprung von Draßmarkt in der 64. Minute aus und ein drittes Mal zeigte sich Straß für den Assist verantwortlich. Neudörfl traf durch Lukas Grabenwöger zum 1:3 (67.), doch waren es abermals die Hausherren, die den Schlusspunkt herbeiführten: Samir Mesanovic war es, der kurz vor Ultimo das 4:1 besorgte und Draßmarkt inklusive Anhang den Heimerfolg zelebrieren ließ (88.). Schlussendlich verbuchte Draßmarkt gegen Neudörfl einen überzeugenden Heimerfolg.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Draßmarkt auf den dritten Rang kletterte. Erfolgsgarant der Gastgeber ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 61 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Draßmarkt sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und sechs Niederlagen dazu.

Bei Neudörfl präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz 13 zurück. Sieben Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag tritt Draßmarkt bei der Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn an, während Neudörfl einen Tag zuvor FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach empfängt.

II. Liga Mitte: Draßmarkt – Neudörfl, 4:1 (2:0)

88 Samir Mesanovic 4:1

67 Lukas Grabenwoeger 3:1

64 Samir Mesanovic 3:0

25 Andreas Krutzler 2:0

18 Samir Mesanovic 1:0

