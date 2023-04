Steinberg feiert Heimsieg über Schlusslicht SV 7023 Z-S-P

Details Sonntag, 23. April 2023 20:25

SV Steinberg gewann das Sonntagsspiel gegen SV 7023 Z-S-P mit 3:1 - das Match ging im Zuge der 23. Runde über die Bühne. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit der Heimmannschaft ein 2:1-Sieger feststand.

Souveränes Unterfangen

Krisztian Horvath brachte SV Steinberg in der 33. Minute in Front - schon zuvor ließ man einige Chancen ungenutzt. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Steinberg, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Gergely Horvath erhöhte für SV Steinberg auf 2:0 (86.) und ließ damit unmittelbar vor Ultimo die Vorentscheidung Einzug halten. Für das 3:0 sorgte SV Steinberg in Minute 88 in Person von Andreas Schrödel - damit war der Dreipunkter längst Gewissheit. Kurz darauf traf Stefan Gludovatz in der Nachspielzeit für SV 7023 Z-S-P (91.) - zumindest der Ehrentreffer war sichergestellt.

SV Steinberg behauptet nach dem Erfolg über SV 7023 Z-S-P den fünften Tabellenplatz. Steinberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. In den letzten fünf Partien ließ SV Steinberg zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs.

SV 7023 Z-S-P muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Erst 25 Treffer markierte SV 7023 Z-S-P – kein Team der II. Liga Mitte ist schlechter. Nun musste sich SV 7023 Z-S-P schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Vier Siege und fünf Unentschieden finden sich auf der Habenseite.

Nächster Prüfstein für Steinberg ist Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I (Samstag, 18:00 Uhr). SV 7023 Z-S-P misst sich am selben Tag mit Pilgersdorf (17:00 Uhr).

II. Liga Mitte: SV Steinberg – SV 7023 Z-S-P, 3:1 (1:0)

91 Stefan Gludovatz 3:1

88 Andreas Schroedel 3:0

86 Gergely Horvath 2:0

33 Krisztian Horvath 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei