FSG Oberpetersdorf / Schwarzenbach sichert sich Platz drei – Auswärtssieg gegen den SC Oberpullendorf

Zu einem verfrühten Saisonabschluss erwartete der SC Oberpullendorf die FSG Oberpetersdorf / Schwarzenbach am Mittwochabend zum Meisterschaftsspiel der 30. Runde in der II. Liga Mitte. Die Gäste kamen mit einer miserablen Serie in das Fenyös-Stadion Oberpullendorf, in den letzten sechs Begegnungen konnten sie keinen vollen Erfolg erringen, vier Pleiten und zwei Remis standen zu Buche. Aber einmal endet jede Serie und völlig überraschend nahmen die Gäste die drei Punkte mit auf die Heimreise und beendeten die Meisterschaft mit einem hervorragenden dritten Tabellenplatz.

Blitztor der Gäste

Die Begegnung begann mit einem Paukenschlag, kurz nach dem Anpfiff ein Solo von Lucca Klee, kein Spieler der Hausherren kann ihn aufhalten und er vollendete zur 1:0 Führung der Gäste in der 1. Minute. Aber die Hausherren ließen mit der Antwort nicht lange auf sich warten, in der 14. Minute knallte Andreas Hofer das Spielgerät zum 1:1 in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. Nur zwei Minuten später, ein scharfer Stanglpass kommt in den Strafraum der Gäste, Mark Nemeth hielt den Fuß hin und das Leder rollte ins eigene Tor zur 2:1 Führung der Hausherren. Die Auswärtigen waren aber nicht geschockt und in der 30. Minute gewann der erst 15-jährige Lucas Schöll das Leder in einem Zweikampf, passte weiter zu Martin Bito und der versenkte das Leder im Kasten der Einheimischen zum 2:2 Ausgleich. Mit diesem 2:2 Remis wurden die Seiten gewechselt.

Blitztor Nummer zwei

Nach dem Wiederbeginn ein weiteres Blitztor der Gäste, ein langer Ball kommt zu Martin Bito, der nimmt das Spielgerät gekonnt an und jagt die Kugel mit seinem zweiten Treffer in die Maschen des Gehäuses der Hausherren zur 3:2 Führung. Die Gäste spielten weiter ihr Umschaltspiel und konnten mit einer kompakten Abwehr ihren Kasten in der zweiten Halbzeit sauber halten. Die Einheimischen hatten noch einige Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten.

Stimme zum Spiel

Markus Schmidt, Trainer FSG Oberpetersdorf / Schwarzenbach:

„Unseren Sieg konnte niemand erwarten, nach den vielen Ausfällen, welche wir hatten. Heute haben drei 15-Jährige in der Kampfmannschaft gespielt. Dieses Mal hat die Mannschaft noch einmal alles gegeben, hat gut verteidigt und mit vollem Einsatz gespielt, daher muss ich meinem Team ein großes Kompliment aussprechen.“

