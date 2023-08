Knapp, aber verdient: SV Oberloisdorf besiegt SV 7023 Z-S-P mit 1:0

Details Montag, 07. August 2023 07:28

Der SV Oberloisdorf empfing am Sonntag den SV 7023 Z-S-P zum Meisterschaftsspiel in der ersten Runde der II. Liga Mitte. Beide Mannschaften haben die letzte Saison im letzten Drittel der Tabelle beendet und wollen es in dieser Saison besser machen. Besonders die Gäste sind nur mit einem zwei Punktevorsprung knapp dem Abstieg entronnen. Oberloisdorf diktierte das Spiel und hätte mit mehr Effizienz vor dem gegnerischen Tor höher gewinnen müssen. So stand aber das Spiel bis zum Ende auf des Messers Schneide

Die Hausherren diktierten das Spielgeschehen

Von Beginn an bestimmten die Hausherren das Geschehen auf dem Spielfeld und bestürmten das Gehäuse der Gäste. Sie hatten etliche Torchancen, aber es konnte kein Treffer erzielt werden, denn im Kasten der Auswärtigen stand mit Tim Wiemer ein fast nicht überwindbares Bollwerk. Egal, ob mit dem Fuß oder mit dem Kopf, der Goalie war in der ersten Halbzeit nicht zu überwinden. In der 33. Minute zückte Schiedsrichter Raphael Kaiser nach einem brutalen Foulspiel von Philipp Kummer die glatt Rote Karte und schickte ihn vorzeitig zum Duschen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Offensivbemühungen der Einheimischen wurden belohnt

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild, der Sturmlauf der Hausherren fand seine Fortsetzung, aber das Leder wollte nicht im Tor der Gäste landen. In der 58. Minute bewies Trainer Sandor Preisinger ein glückliches Händchen beim Spielerwechsel, für Tamas Vert kam Erblin Polomi ins Spiel und der dankte es dem Trainer mit seinem spielentscheidenden Treffer in der 75. Minute. Nach einer schönen Kombination kommt ein Pass in die Tiefe zu Erblin Polomi und der fackelte nicht lange herum und schob das Leder am Torwart der Gäste vorbei zum 1:0. In der 90. Minute bekam Filip Pankarican, 7023 Z-S-P, die Gelb/Rote Karte wegen einer Unsportlichkeit. Großes Aufatmen in Oberloisdorf, der erste Sieg in der neuen Saison ist auf dem Konto.

Stimme zum Spiel

Manuel Pratscher, Sektionsleiter SV Oberloisdorf:

„Wir waren über die gesamten 90 Minuten spielbestimmend, haben aber wie schon so oft gute Torchancen vergeben oder der Teufelskerl im Tor der Gäste war nicht zu überwinden und so mussten bis zum Spielende um den Sieg zittern. Wenn es blöd hergeht, bekommt, man nach einem Konter ein Tor aufgebrummt und der Sieg ist weg. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

