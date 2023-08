Nach Blitzstart Führung aus der Hand gegeben: SV 7023 Z-S-P gewinnt bei Neudörfl

Details Freitag, 11. August 2023 23:13

SV 7023 Z-S-P hat sich gegen Neudörfl mit 2:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Dabei hatten die Heimischen dank eines frühen Treffers eigentlich ideal losgelegt, konnten die Führung aber nicht über die gesamte Spielzeit halten...

Trendwende noch in Akt eins

Neudörfl erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Mateas Lemut traf in der dritten Minute zur frühen Führung, nachdem er infolge eines Spielzuges über links fabelhaft ins Szene gesetzt wurde. SV 7023 Z-S-P traf in Minute 20 zum Ausgleich - Ciprian-Florin Brata markierte das 1:1. Stefan Gludovatz beförderte das Leder zum 2:1 der Gäste in die Maschen (37.) - er stellte den Spielverlauf mit einem Kopfballtor auf den Kopf. Letztendlich hatte SV 7023 Z-S-P Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

II. Liga Mitte: Neudörfl – SV 7023 Z-S-P, 1:2 (1:2)

37 Stefan Gludovatz 1:2

20 Ciprian-Florin Brata 1:1

3 Mateas Lemut 1:0

