Tore wie am Fließband: Draßmarkt und Forchtenstein trennen sich mit einem "X"

Details Samstag, 12. August 2023 13:16

Draßmarkt und Forchtenstein lieferten sich am Freitagabend im Rahmen der 2. Runde in der II. Liga Mitte ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:3 endete.

Packend bis zum Schluss

Das Match nahm von Beginn an Fahrt auf und erlebte durch Alex Damasdi (4.) den ersten Tagestreffer - Draßmarkt mit dem Blitzstart! Danach entwickelte sich ein kurzweiliger Schlagabtausch, David Marin (32.) sorgte nach einer guten halben Stunde für den Ausgleich und sogleich den Pausenstand - 1:1. Nach Wiederbeginn erwischten die Hausherren den besseren Beginn, lagen nach Treffern von Jan Rainprecht (56.) und Christian Gschirtz (68.) fortan mit 3:1 in Front, mussten allerdings zum Kehraus auf Torschütze Jan Rainprecht aufgrund einer roten Karte verzichten. Ein Elfmeter brachte die Gäste wieder heran (68.): David Marin traf zum 3:2. Und in Minute 79 markierte Christopher Majer im Forchtenstein-Dress den 3:3-Endstand.

II. Liga Mitte: Draßmarkt – Forchtenstein, 3:3 (1:1)

79 Christopher Majer 3:2

68 Christian Gschirtz 3:1

56 Jan Rainprecht 2:1

32 David Marin 1:1

4 Alex Damasdi 1:0

