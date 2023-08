Klarer Heimsieg für Kaisersdorf/Markt St. Martin gegen Lackenbach

Details Samstag, 12. August 2023 21:53

Lackenbach hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:5-Niederlage bei SPG Kaiserdorf/Markt St. Martin verdaut werden.

Einseitiges Tor-Festival

Patrik Bence Jurik brachte die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 22. eiskalt im Eins-gegen-Eins und 42. Minute via Elfmeter vollstreckte. Mit der Führung für SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin ging es in die Halbzeitpause. Für das 3:0 des Heimteams sorgte Daniel Benecz, der in Minute 70 mit einem satten Abschluss vom 16er zur Stelle war. Sebastian Sommer legte nach einem Freistoß in der 79. Minute zum 4:0 für Kaisersdorf/Markt St. Martin nach. Besart Toska stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:0 für das Heim-Team her (87.). Am Ende stand Kaisersdorf/Markt St. Martin als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

II. Liga Mitte: SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin – Lackenbach, 5:0 (2:0)

87 Besart Toska 5:0

79 Sebastian Sommer 4:0

70 Daniel Benecz 3:0

42 Patrik Bence Jurik 2:0

22 Patrik Bence Jurik 1:0

