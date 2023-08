Oberpullendorf schreibt bei Pilgersdorf dreifach an

Details Dienstag, 15. August 2023 19:55

Mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck ging es für Oberpullendorf vom Auswärtsmatch bei Pilgersdorf in Richtung Heimat. Das Match stand als Nachtrag der 1. Runde der II. Liga Mitte am Dienstagnachmittag auf dem Programm.

Nach der Pause geigen die Gäste nochmals auf

Pilgersdorf geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Aldin Salihovic das schnelle 1:0 für Oberpullendorf erzielte. Adam Toth nutzte die Chance für Pilgersdorf und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand ob eines ausgeglichenen ersten Durchganges unverändert. Dass Oberpullendorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Rene Sturm, der in der 77. Minute zur Stelle war. Daniel Oliver Molnar erhöhte für den Gast auf 3:1 (85.). Als der Schiedsrichter die Begegnung schließlich abpfiff, war Pilgersdorf vor heimischer Kulisse mit 1:3 geschlagen.

II. Liga Mitte: Pilgersdorf – Oberpullendorf, 1:3 (1:1)

85 Daniel Oliver Molnar 1:3

77 Rene Sturm 1:2

23 Adam Toth 1:1

6 Aldin Salihovic 0:1

