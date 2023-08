Torfestival und Heimsieg für Bad Sauerbrunn II gegen Lockenhaus-Rattersdorf

Details Freitag, 18. August 2023 22:57

Am Freitagabend gelang dem SC Bad Sauerbrunn II im Duell mit dem SC Lockenhaus-Rattersdorf ein 5:2-Heimsieg, als man einander im Rahmen der 3. Runde in der II. Liga Mitte gegenüberstand. Das Match bot neben zahlreichen Treffern auch hohen Unterhaltungswert.

Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten

Jonas Gallei beförderte das Leder durch einen Abpraller ins linke Eck zum 1:0 von Bad Sauerbrunn II in die Maschen (25.). SC Lockenhaus-Rattersdorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für B. Sauerbrunn II in die Kabinen. In der 57. Minute brachte Marcel Winkler den Ball im Netz von SC Bad Sauerbrunn II unter und stellte nach flacher Hereingabe auf 1:1. Tomas Kubik war zur Stelle und markierte mit einem Schuss ins linke Eck das 2:1 des Gastgebers (66.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Laszlo Lencse aus einem Elfmeter den neuerlichen Ausgleich (70.). Lockenhaus/Rattersdorf musste den Treffer von Raphael Pohl zum 3:2 hinnehmen (72.), der aus der Distanz die Kugel ins Kreuz zimmerte. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Gallei bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (78.). In der 89. Minute gelang den Heimischen durch Andreas Steinhöfer und dessen Lupfer über den Schlussmann dann gar noch das 5:2. Ein starker Auftritt ermöglichte Bad Sauerbrunn II am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte B. Sauerbrunn II im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Für SC Bad Sauerbrunn II steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis und eine Niederlage aufwies.

Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht SC Lockenhaus-Rattersdorf I derzeit auf dem vierten Rang.

II. Liga Mitte: SC Bad Sauerbrunn II – Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, 5:2 (1:0)

89 Andreas Steinhoefer 5:2

78 Jonas Gallei 4:2

72 Raphael Pohl 3:2

70 Laszlo Lencse 2:2

66 Tomas Kubik 2:1

57 Marcel Winkler 1:1

25 Jonas Gallei 1:0

