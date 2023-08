Kondrlik-Festspiele bei Neutal-Auswärtserfolg in Neudörfl

Details Freitag, 25. August 2023 22:56

Neutal kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen Neudörfl, avancierte im Zuge der 4. Runde in der II. Liga Mitte einmal mehr "Erfolgsgarant" David Kondrlik zum Matchwinner für den Gast.

Nach dem dritten Streich war der "Ofen aus"

David Kondrlik glänzte an diesem Tag besonders. Er traf bereits nach starker Beginnphase im Doppelpack für ASK Neutal (8./17.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Für das 3:0 von Neutal sorgte - na klar - Kondrlik, der in Minute 62 zur Stelle war und die Partie quasi im Alleingang auf die Seite des Gastes kippen ließ. Neudörfl witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 ein (83.) - Samuel Glöckel gelang der Anschlusstreffer. Zum Schluss feierte ASK Neutal einen dreifachen Punktgewinn gegen die Heimmannschaft.

II. Liga Mitte: Neudörfl – ASK Neutal, 1:3 (0:2)

83 Samuel Gloeckel 1:3

62 David Kondrlik 0:3

17 David Kondrlik 0:2

8 David Kondrlik 0:1

