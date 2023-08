Dritter Sieg im vierten Spiel: Lockenhaus-Rattersdorf gewinnt gegen Oberloisdorf

Details Samstag, 26. August 2023 22:25

Am Samstagabend verstand sich der SC Lockenhaus-Rattersdorf gegen den SV Oberloisdorf zu behaupten und triumphierte vor heimischer Kulisse und im Zuge der 4. Runde in der II. Liga Mitte mit 3:1.

Zwei traumhafte Freistoß-Tore als "Zünglein an der Waage"

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Lockenhaus-Rattersdorf bereits in Front. Mate Hanzl markierte in der vierten Minute via herrlichem getretenem Freistoß die Führung. Lockenhaus/Rattersdorf machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Roland Szabo (8.), der von rechts wunderbar bedient wurde und sogleich ideal vollstreckte. Oberloisdorf schoss in der 32. Minute das Tor zum 1:2 - Oliver Szölloesi nutzt einen Abpraller, um in Topscorer-Manier einzunetzen. Zur Pause behielt Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf die Nase knapp vorn. Mit dem 3:1 sicherte Hanzl SC Lockenhaus-Rattersdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (80.), indem er neuerlich einen Freistoß in die Maschen schweißte - wieder ein Pracht-Treffer. Am Schluss siegte Lockenhaus/Rattersdorf gegen SV Oberloisdorf.

Schlusspfiff in Lockenhaus. Schiedsrichter Braunschmidt Roland beendet das Match. Im großen und ganzen war es ein verdienter Sieg für die Hausherren. Danke fürs Mitlesen und einen schönen Abend noch! Jonathan Holzer, Ticker-Reporter

II. Liga Mitte: Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I – SV Oberloisdorf, 3:1 (2:1)

80 Mate Hanzl 3:1

32 Oliver Szoelloesi 2:1

8 Roland Szabo 2:0

4 Mate Hanzl 1:0

