Topspiel der "Extraklasse": MSV 2020 gewinnt in packender Partie bei Oberpullendorf

Details Freitag, 29. September 2023 23:03

Oberpullendorf und Mattersburger Sportverein 2020 boten den Zuschauern im Topspiel der 9. Runde in der II. Liga Mitte zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. MSV 2020 wurde der Favoritenrolle somit gerecht und unterstreicht seinen "Platz der Sonne".

Packend bis zum Schluss

Oberpullendorf geriet schon in der dritten Minute in Rückstand, als Mirza Sejmenovic das schnelle 1:0 für Mattersburger Sportverein 2020 erzielte. MSV 2020 machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Lukas Kaiser (10.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Oberpullendorf noch das 1:2 (42.). Mattersburger Sportverein 2020 führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Zusammengefasst kann man sagen, dass zu Beginn der ersten Halbzeit die Gäste aus Mattersburg klar die Kontrolle am Spiel hatten.Im Laufen des zweiten Abschnittes der ersten Hälfte kamen die Hausherren aber immer besser in die Partie und konnten sich mit dem 1:2 noch vor der Pause mit einem Treffer belohnen. Elias Blazovich, Ticker-Reporter

Für das zweite Tor von Oberpullendorf war Daniel Oliver Molnar verantwortlich, der in der 52. Minute das 2:2 besorgte. Ein Stangenschuss des MSV läutete die Schlussphase ein (78.), in welcher die Gäste nochmals eiskalt zuschlugen: Mirza Sejmenovic traf zum 2:3 (84.). Schließlich sprang für den Gast gegen Oberpullendorf ein Dreier heraus.

Das Topspiel endet mit einem 2:3 für den MSV 2020. Abschließend kann man sagen, dass nach dem Kampf und Einsatz den der SCO an den Tag legte ein Unentschieden auf jeden Fall gerecht gewesen wäre. So verabschiede ich mich hier und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald ! Elias Blazovich, Ticker-Reporter

Trotz der Niederlage fiel Oberpullendorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Oberpullendorf bisher sieben Siege, ein Remis und eine Niederlage. Oberpullendorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Mattersburger Sportverein 2020 ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. MSV 2020 präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 32 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Mattersburger Sportverein 2020. Mattersburger Sportverein 2020 ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile acht Siege und ein Unentschieden zu Buche. Mit sechs Siegen in Folge ist MSV 2020 so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – Mattersburger Sportverein 2020, 2:3 (1:2)

84 Mirza Sejmenovic 2:3

52 Daniel Oliver Molnar 2:2

42 Balazs Batizi-Pócsi 1:2

10 Lukas Kaiser 0:2

3 Mirza Sejmenovic 0:1

