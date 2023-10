Spätes Comeback: SV 7023 Z-S-P lanciert Punktgewinn gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Details Samstag, 30. September 2023 20:49

FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach spielte 2:2-Unentschieden gegen SV 7023 Z-S-P am Samstagnachmittag. Die Partie stand an Spieltag Nummer neun auf der Agenda und bot jede Menge Unterhaltungswert.

Nach spätem Comeback doch noch remis

Lucca Klee brachte Oberpetersdorf/Schw. in der 21. Minute in Front, als er einen Ball am linken Eck des Strafraums empfing und einschob. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Lukas Kubus erhöhte den Vorsprung von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach nach 59 Minuten infolge einer Slezak-Ablage auf 2:0. In der 85. Minute brachte Ciprian-Florin Brata den Ball im Netz von Oberpetersdorf/Schwarzenb. unter und sorgte via Distanzschuss aus 20 Metern für den Anschlusstreffer. Mit seinem Treffer aus der 89. Minute bewahrte Robert Humel seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Oberpetersdorf/Schw. wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als SV 7023 Z-S-P die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Schlusspfiff in Zemendorf! Schiedsrichter Flasch beendet die Partie und fixiert das Unentschieden. Die FSG kann die Führung nicht über die Zeit bringen und vergibt damit wertvolle Punkte und auch die Chance auf Platz 2. Der Rückstand zur Tabellenspitze beträgt für die FSG nun 3 Punkte. Die Heimischen können sich in den letzten Minuten doch noch einen Punkt erkämpfen haben somit 11 Punkte auf dem Konto und liegen stand jetzt auf Platz 8. Marcel Schock, Ticker-Reporter

Mit nun elf Punkten steht das Heimteam auf Platz acht. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SV 7023 Z-S-P bei. Die letzten Auftritte von SV 7023 Z-S-P waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach den dritten Platz in der Tabelle ein. Offensiv konnte Oberpetersdorf/Schwarzenb. in der II. Liga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 25 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur einmal gab sich Oberpetersdorf/Schw. bisher geschlagen. FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Das nächste Spiel von Oberpetersdorf/Schwarzenb. findet in drei Wochen statt, wenn man am 20.10.2023 Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I empfängt.

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, 2:2 (0:1)

89 Robert Humel 2:2

85 Ciprian-Florin Brata 1:2

59 Lukas Kubus 0:2

21 Lucca Klee 0:1

