Steinberg beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg und triumphiert bei Oberloisdorf

Details Samstag, 30. September 2023 20:54

Für SV Oberloisdorf gab es in der Partie gegen Steinberg, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. SV Steinberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte an Spieltag neun einen Dreier.

Doppelschlag vor dem Seitenwechsel

Ervin Pongracz brachte den Gast in der 39. Spielminute in Führung, indem er einen Freistoß-Flankenball souverän verwertete und einschob. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Ramon Halmai die Führung von Steinberg aus, indem er einen Freistoß wunderbar ins linke Kreuzeck zirkelte. Den Grundstein für den Sieg über Oberloisdorf legte SV Steinberg bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Für SV Oberloisdorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. In der Defensive drückt der Schuh bei der Heimmannschaft, was in den 25 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Oberloisdorf alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass SV Oberloisdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Steinberg derzeit auf dem Konto. Nach fünf sieglosen Spielen ist SV Steinberg wieder in der Erfolgsspur.

Steinberg setzte sich mit diesem Sieg von Oberloisdorf ab und belegt nun mit zwölf Punkten den siebten Rang, während SV Oberloisdorf weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – SV Steinberg, 0:2 (0:2)

44 Ramon Halmai 0:2

39 Ervin Pongracz 0:1

