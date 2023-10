Steinberg mit dem klaren Gastspielerfolg bei Neutal

Details Samstag, 14. Oktober 2023 22:52

SV Steinberg kam gegen ASK Neutal zu einem klaren 4:1-Erfolg. Steinberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Man stand sich an Spieltag 11 gegenüber.

Klare Angelegenheit

Detre Horvath brachte den Gast in der 23. Minute in Front. Ramon Halmai trug sich in der 31. Spielminute in die Torschützenliste ein. traf ins rechte untere Eck. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für ruhige Verhältnisse sorgte Gergely Horvath, als er das 3:0 für SV Steinberg besorgte (55.). Für das 1:3 von Neutal zeichnete Maximilian Estl verantwortlich (74.). Akos Kozmor stellte schließlich in der 89. Minute den 4:1-Sieg für Steinberg sicher. Letzten Endes ging SV Steinberg im Duell mit ASK Neutal als Sieger hervor.

Bei Neutal präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (25). Der Gastgeber führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat ASK Neutal momentan auf dem Konto.

Trotz des Sieges bleibt Steinberg auf Platz sechs. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat SV Steinberg derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Neutal ist Steinberg weiter im Aufwind.

Am kommenden Samstag tritt ASK Neutal bei Lackenbach an, während SV Steinberg einen Tag später Oberpullendorf empfängt.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – SV Steinberg, 1:4 (0:2)

89 Akos Kozmor 1:4

74 Maximilian Estl 1:3

55 Gergely Horvath 0:3

31 Ramon Halmai 0:2

23 Detre Horvath 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.