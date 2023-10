SC Lockenhaus-Rattersdorf glückt Heimerfolg über Kaisersdorf/Markt St. Martin

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 11:22

Am Samstag trafen Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf und SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin im Rahmen der 11. Runde in der II. Liga Mitte aufeinander. Das Match entschied SC Lockenhaus-Rattersdorf mit 3:1 für sich. Auf dem Papier ging Lockenhaus/Rattersdorf als Favorit ins Spiel gegen Kaisersdorf/Markt St. Martin – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Torreigen in der Schlussphase

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Zoltan Daniel Nagy witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin ein (70.). Er schweißte die Kugel aus Nahdistanz ins Kreuz. Mate Hanzl war zur Stelle und markierte mit einem Schuss ins linke untere Eck das 1:1 von Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf (77.). Nikolaus Draxler erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte dem Heimteam durch einen Selbsttreffer das 2:1 (83.). Niklas Grosinger stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für SC Lockenhaus-Rattersdorf her (90.), indem er nach Vorlage von rechts links unten einnetzte. Am Ende verbuchte Lockenhaus/Rattersdorf gegen Kaisersdorf/Markt St. Martin die maximale Punkteausbeute.

Schlusspfiff in Lockenhaus. Schiedsrichter Bernhard Luef beendet das Match. Im großen und ganzen war es ein verdienter Sieg für die Hausherren. Danke fürs Mitlesen und einen schönen Abend noch! Jonathan Holzer, Ticker-Reporter

Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf sprang mit diesem Erfolg auf den fünften Platz. Sechs Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SC Lockenhaus-Rattersdorf. Lockenhaus/Rattersdorf beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am kommenden Freitag tritt Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf bei FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach an, während Kaisersdorf/Markt St. Martin einen Tag später Draßmarkt empfängt.

II. Liga Mitte: Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I – SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, 3:1 (0:0)

90 Niklas Grosinger 3:1

83 Eigentor durch Nikolaus Draxler 2:1

77 Mate Hanzl 1:1

70 Zoltan Daniel Nagy 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.