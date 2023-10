2:5 nach 2:0 - erfolgreiche Aufholjagd von Rohrbach bei Oberloisdorf

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 19:55

Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte Rohrbach einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen Oberloisdorf. Die Partie komplettierte am Sonntag Spieltag 11.

Kehrwende des Gastes

Erblin Polomi brachte SV Rohrbach per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der fünften und 31. Minute vollstreckte. Henrik Kirjak schlug doppelt zu und glich damit für Rohrbach aus (45./45+2.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Martin Gosztola stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 3:2 zur Stelle war und flach ins linke Eck traf. In der 76. Minute überwand SV Rohrbach die Abwehr von Oberloisdorf und beförderte das Leder ins gegnerische Netz - Füleki sorgte für die Entscheidung. Martin Gosztola sorgte in Minute 85 für den Schlusspunkt - 2:5. Schließlich strich Rohrbach die Optimalausbeute gegen SV Oberloisdorf ein.

Mit 32 Toren fing sich die Heimmannschaft die meisten Gegentore in der II. Liga Mitte ein. SV Oberloisdorf kassiert weiterhin viele Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Nach dem klaren Erfolg über Oberloisdorf festigt SV Rohrbach den vierten Tabellenplatz. Die Saison von Rohrbach verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV Rohrbach nun schon sechs Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte.

Am kommenden Samstag trifft SV Oberloisdorf auf Forchtenstein, Rohrbach spielt tags zuvor gegen SV 7023 Z-S-P.

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – SV Rohrbach, 2:5 (2:2)

85 Martin Gosztola 2:5

76 Norbert Fueleki 2:4

51 Martin Gosztola 2:3

47 Henrik Kirjak 2:2

46 Henrik Kirjak 2:1

31 Erblin Polomi 2:0

5 Erblin Polomi 1:0

