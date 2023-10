Oberpetersdorf/Schwarzenb. und SC Lockenhaus-Rattersdorf remisieren

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:28

FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach ist am Freitag an Spieltag 12 nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf hinausgekommen. SC Lockenhaus-Rattersdorf I zog sich gegen Oberpetersdorf/Schwarzenb. achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Zwei Elfmeter retten heimisches Remis

Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Laszlo Lencse für Lockenhaus/Rattersdorf zur Führung (45.). Nach einer feinen Finte vollstreckte er via herrlichem Lupfer. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der Gast für sich beanspruchte. Den Freudenjubel von Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf machte Lukas Roschitz zunichte, als er kurz nach Wiederbeginn den Ausgleich via Elfmeter besorgte (51.). Dass SC Lockenhaus-Rattersdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Lencse, der in der 76. Minute zur Stelle war. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Roschitz für Oberpetersdorf/Schw. via neuerlichem Elfmeter zum 2:2 traf (93.). Kurz darauf sah Markus Gneis (Gast) den Roten Karton. Am Ende stand es zwischen dem Heimteam und Lockenhaus/Rattersdorf pari.

Schlusspfiff in Schwarzenbach. Schiedsrichter Gruber Robert beendet das Match. Im großen und ganzen hätten sich die Gäste aus Lockenhaus die 3 Punkte mehr als nur Verdient! Die Hausherren konnten sich bis auf die zwei Elfmeter sogut wie keine Chancen erspielen! Danke fürs Mitlesen und einen schönen Abend noch! Jonathan Holzer, Ticker-Reporter

Sicherlich ist das Ergebnis für FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Die Offensivabteilung von Oberpetersdorf/Schwarzenb. funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 32-mal zu. Nur zweimal gab sich Oberpetersdorf/Schw. bisher geschlagen.

Mit nun 19 Punkten steht SC Lockenhaus-Rattersdorf I auf Platz fünf. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Lockenhaus/Rattersdorf derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Sonntag trifft FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach auf Draßmarkt, SC Lockenhaus-Rattersdorf I spielt tags zuvor gegen SV Steinberg.

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, 2:2 (0:1)

93 Lukas Roschitz 2:2

76 Laszlo Lencse 1:2

51 Lukas Roschitz 1:1

45 Laszlo Lencse 0:1

