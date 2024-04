Neudörfl gelingt Überraschung auswärts bei Oberpullendorf

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 00:26

Oberpullendorf ging gegen Neudörfl als Favorit ins Spiel, musste in einer packenden Partie jedoch eine 2:3-Niederlage einstecken. Neudörfl gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Im Hinspiel hatte Oberpullendorf keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 5:2 gewonnen.

Aufbäumen der Hausherren kommt zu spät

Neudörfl witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 ein (11.) - Samuel Glöckel traf. Emil Haladej erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 16 Minuten per Elfmeter auf 2:0. In ruhiges Fahrwasser brachte Neudörfl sich, indem man das 3:0 erzielte (33.) - Samuel Glöckel schnürte den Doppelpack. Der dominante Vortrag von Neudörfl im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

In der 56. Minute brachte Daniel Oliver Molnar das Netz für Oberpullendorf zum Zappeln. Raphael Fischer verkürzte für die Gastgeber später in der 66. Minute auf 2:3. Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und Oberpullendorf deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich Oberpullendorf noch einmal auf und betrieb Forechecking - der Ausgleich aber sollte trotz Lattenschusses in der Nachspielzeit nicht mehr gelingen.

Oberpullendorf verbuchte insgesamt elf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

Nachdem Neudörfl die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. Fünf Siege, drei Remis und 13 Niederlagen hat Neudörfl derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Oberpullendorf auf Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, Neudörfl spielt tags zuvor gegen SV Rohrbach.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – Neudörfl, 2:3 (0:3)

66 Raphael Fischer 2:3

56 Daniel Oliver Molnar 1:3

33 Samuel Gloeckel 0:3

16 Emil Haladej 0:2

11 Samuel Gloeckel 0:1

