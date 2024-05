Neudörfl holt "Big Points" auswärts bei Draßmarkt

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:38

Am Samstagabend standen sich Draßmarkt und Neudörfl in einem Fußballmatch gegenüber, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Die Gäste aus Neudörfl konnten sich mit einem 3:1-Sieg durchsetzen, wobei gleich drei Tore in einer zweiten Halbzeit fielen. Das Spiel begann mit einem frühen Tor für die Gäste und endete mit einer entscheidenden Aktion in der Nachspielzeit, die den Sieg für Neudörfl besiegelte.

Früher Führungstreffer setzt Draßmarkt unter Druck

Der Anpfiff erfolgte pünktlich und beide Teams starteten mit hohem Einsatz in die Partie. Neudörfl zeigte sich von Beginn an als die dominierende Mannschaft mit mehr Spielanteilen und konnte diese Überlegenheit bereits in der 7. Minute in Zählbares ummünzen. Said Egri brachte die Gäste mit einem gekonnten Treffer in Führung. Trotz weiterer Chancen für Neudörfl, unter anderem in der 15. und 18. Minute, blieb es bis zur Halbzeit beim knappen Vorsprung für die Gäste. Draßmarkt hatte zwar in der 25. Minute den ersten nennenswerten Abschluss, konnte aber in der ersten Halbzeit kein Tor erzielen.

Dramatische Schlussphase mit entscheidenden Momenten

Nach der Pause erhöhte Draßmarkt den Druck, in der Hoffnung, den Ausgleich zu erzielen. Ihre Bemühungen wurden in der 68. Minute belohnt, als Gabriel Elias Fuchs den Ball im Netz von Neudörfl versenkte und das Spiel wieder offen gestaltete. Doch die Freude währte nicht lange. Nur eine Minute später antwortete Neudörfl mit einem spektakulären Tor von Yusuf Borazancioglu, der den Torhüter von Draßmarkt mit einem gekonnten Lupfer überwand und den Spielstand auf 1:2 setzte.

In der Schlussphase des Spiels verstärkte Draßmarkt noch einmal seine Angriffsbemühungen und kam in der 85. Minute fast zum Ausgleich. Doch es war Neudörfl, das in der 90. Minute den Sack zu machte. Emil Haladej durchbrach die Verteidigung von Draßmarkt und traf mit einem präzisen Schuss in die lange Ecke zum 1:3-Endstand. Dieses Tor besiegelte den verdienten Sieg für Neudörfl in einem Spiel, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde.

II. Liga Mitte: Draßmarkt : Neudörfl - 1:3 (0:1)

93 Emil Haladej 1:3

69 Yusuf Borazancioglu 1:2

68 Gabriel Elias Fuchs 1:1

7 Said Egri 0:1

