Neudörfl sichert sich den Sieg gegen Mattersburger SV in einer spannenden Partie

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:19

Im Rahmen der 27. Runde der II. Liga Mitte kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem bereits feststehenden Meister Mattersburger Sportverein 2020 und Neudörfl. Trotz einer kämpferischen Leistung musste sich MSV 2020 mit einem 0:2 geschlagen geben. Die Gäste aus Neudörfl zeigten effiziente Leistungen vor dem Tor und konnten wichtige Punkte sichern.

Intensives Spiel von Beginn an

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als der Schiedsrichter die Partie anpfiff. Beide Teams zeigten von Beginn an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte mitzunehmen. Der MSV 2020, bekannt für sein dynamisches Spiel, ergriff zunächst die Initiative und versuchte, durch schnelle Angriffe die Defensive von Neudörfl zu durchbrechen. Trotz einiger guter Chancen, gelang es den Gastgebern jedoch nicht, in der ersten Hälfte den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Neudörfl, das auf Konterchancen lauerte, verteidigte geschickt und ließ wenig Raum für die Offensivbemühungen des MSV 2020. Die erste Halbzeit endete ohne Tore, was die Spannung für die zweite Hälfte nur steigerte.

Dramatische Wendungen in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Bild der ersten Halbzeit zunächst fort, mit einem MSV 2020, das die Führung suchte. In der 65. Minute schlug dann jedoch Neudörfl zu. Emil Haladej nutzte eine Unachtsamkeit in der Mattersburger Hintermannschaft und traf zum 0:1. Dieses Tor gab Neudörfl zusätzlichen Schwung, während Mattersburg nun unter Druck gesetzt wurde, zu reagieren.

MSV 2020 erhöhte daraufhin den Druck und kam zu einigen hochkarätigen Chancen. In der 77. Minute hätte beinahe ein Freistoß von Mirza Sejmenovic das Blatt gewendet, doch der Ball strich nur knapp über die Latte. Die Mattersburger blieben am Drücker, doch das Glück war an diesem Tag nicht auf ihrer Seite.

In der Schlussphase des Spiels, als MSV 2020 alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzielen, sorgte ein fataler Rückpass für die Entscheidung. Samuel Glöckel von Neudörfl antizipierte den Ball und schloss kühl zum 0:2 Endstand ab. Dieses Tor in der 90. Minute besiegelte den Ausgang des Spiels zugunsten der Gäste.

II. Liga Mitte: MSV 2020 : Neudörfl - 0:2 (0:0)

97 Samuel Glöckel 0:2

63 Emil Haladej 0:1

Details

