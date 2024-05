Packendes Auf und Ab: Kaisersdorf/Markt St. Martin ringt Draßmarkt nieder

Spielberichte

Im spannenden Match der 27. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) lieferten sich Draßmarkt und Kaisersdorf/Markt St. Martin ein packendes Duell, das mit einem knappen 3:2 für die Gäste endete. Schon zu Beginn des Spiels zeigte Draßmarkt mit einem frühen Tor, dass sie zu Hause dominieren wollten, doch Kaisersdorf/Markt St. Martin bewies Resilienz und Kampfgeist, indem sie das Spiel drehten und letztlich als Sieger vom Platz gingen.

Explosiver Start und rascher Ausgleich

Das Spiel begann furios mit einem schnellen Tor für Draßmarkt in der 2. Minute durch Gabriel Elias Fuchs, der nach einem Eckball von Ákos Márk Virág per Kopf traf. Die Heimmannschaft setzte ihre offensive Taktik fort und erspielte sich weitere Chancen, doch der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. In der 19. Minute gelang Sebastian Sommer für Kaisersdorf/Markt St. Martin der 1:1 Ausgleich, ebenfalls nach einer gut ausgespielten Situation.

Draßmarkt reagierte sofort und suchte den Weg nach vorne, wobei Florian Treiber in der 30. Minute beinahe den Führungstreffer erzielte, sein Schuss wurde jedoch vom Torwart pariert. Die erste Halbzeit endete mit einem gerechten Unentschieden, beide Teams hatten ihre Momente und zeigten, dass sie gewillt waren, die drei Punkte zu erringen.

Zweite Halbzeit: Kaisersdorf dreht das Spiel

Die zweite Hälfte begann mit einem idealen Start für Kaisersdorf/Markt St. Martin, als Manuel Wiedenhofer in der 56. Minute das 2:1 erzielte. Der Stürmer zeigte sich kaltblütig vor dem Tor und ließ dem Keeper keine Chance. Dieses Tor gab den Gästen merklich Auftrieb, und sie setzten ihre Angriffe fort. In der 62. Minute baute Sebastian Sommer, nach einer Vorlage von Wiedenhofer, die Führung auf 3:1 aus, was die Gästefans jubeln ließ.

Draßmarkt gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte verbissen um den Anschluss. Die Heimmannschaft erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten, darunter eine riesige Chance durch Damasdi in der 68. Minute, die nur die Latte traf. In der 80. Minute schließlich sorgte Ákos Márk Virág für neue Hoffnung, als er den 2:3 Anschlusstreffer erzielte. In einer hitzigen Schlussphase versuchte Draßmarkt alles, um den Ausgleich zu erzwingen, und kam in der 86. Minute durch einen Kopfball von Gschirtz noch einmal gefährlich vors Tor. Doch es sollte nicht mehr sein.

Als der Schlusspfiff ertönte, konnte Kaisersdorf/Markt St. Martin einen hart erkämpften Auswärtssieg feiern. Das Team zeigte Charakter und konnte auch unter Druck die entscheidenden Momente für sich entscheiden. Draßmarkt hingegen musste trotz einer engagierten Leistung und vieler Chancen eine bittere Heimniederlage hinnehmen.

II. Liga Mitte: Draßmarkt : Kaisersdorf/Markt St. Martin - 2:3 (1:1)

80 Ákos Márk Virág 2:3

62 Sebastian Sommer 1:3

56 Manuel Wiedenhofer 1:2

19 Sebastian Sommer 1:1

2 Gabriel Elias Fuchs 1:0

