Drei Tore in acht Minuten für Oberpetersdorf/Schwarzenbach bei Lockenhaus-R.

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:22

In einer spannungsgeladenen Begegnung der 27. Runde in der II. Liga Mitte standen sich der SC Lockenhaus-Rattersdorf und die Gäste aus Oberpetersdorf/Schwarzenbach gegenüber. Nach einer torlosen ersten Hälfte, entfesselte Oberpetersdorf/Schwarzenbach nach der Pause ihre offensive Stärke und siegte mit 0:3.

Intensiver Kampf und keine Tore zur Halbzeit

Das Spiel begann mit dem Anpfiff durch Schiedsrichter Koc Sinan. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und engagiert, die erste große Chance des Spiels hatte Roland Szabo von Lockenhaus-Rattersdorf in der 26. Minute, als er nach guter Ballbehauptung knapp am Tor vorbeischoss. Auch die Gäste kamen zu Möglichkeiten, wie in der 16. Minute, als Noah Exel aufs Tor schoss, doch der Keeper von Lockenhaus-Rattersdorf, Daniel Kiss, hielt sicher. Ein weiterer aufregender Moment war der Lattenschuss von Romulo Silva Santos kurz vor der Halbzeitpause, der allerdings aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen wurde.

Effektive zweite Halbzeit sichert den Sieg für Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Nach der Pause wandelte sich das Blatt, als Oberpetersdorf/Schwarzenbach ihre Offensivaktionen intensivierte. In der 61. Minute brach Romulo Silva Santos den Bann, indem er nach einer scharfen Flanke mit einem präzisen Kopfball das erste Tor erzielte. Nur drei Minuten später, in der 64. Minute, erhöhte Andreas Huber das Ergebnis auf 0:2. Nachdem ein Lattenschuss nicht ins Tor ging, reagierte Huber schnell und köpfelte den Abpraller ins leere Netz. Lucca Klee setzte mit einem spektakulären Treffer aus rund 30 Metern, der in der 68. Minute das Kreuzeck traf, den Schlusspunkt zum 0:3.

II. Liga Mitte: Lockenhaus/Rattersdorf I : Oberpetersdorf/Schw. - 0:3 (0:0)

68 Lucca Klee 0:3

64 Andreas Huber 0:2

61 Romulo Silva Santos 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.