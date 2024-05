Rassiges Remis zwischen SV 7023 Z-S-P und SV Rohrbach

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:24

In einem aufregenden Match trennten sich SV 7023 Z-S-P und SV Rohrbach mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie der 27. Runde in der II. Liga Mitte (BGLD) bot eine Achterbahn der Emotionen und zeigte einmal mehr, wie unberechenbar Fußball sein kann. Die Heimmannschaft konnte zunächst eine 2:0 Führung für sich verbuchen, doch die Gäste kämpften sich zurück und sicherten sich letztendlich ein Remis.

Anfängliche Dominanz der Hausherren

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, wobei beide Teams sofort zeigten, dass sie gewillt waren, die volle Punktzahl zu holen. SV 7023 Z-S-P zeigten in den ersten Minuten einige gute Ansätze, konnten jedoch nicht direkt Kapital daraus schlagen. Das änderte sich in der 40. Minute, als ein unglückliches Eigentor von Daniel Tomassovits von Rohrbach die Heimmannschaft in Führung brachte. Nur zwei Minuten später baute Michal Maco die Führung mit einem scharfen Nachschuss nach einer tollen Parade des gegnerischen Torwarts Radowan aus.

Die Gäste aus Rohrbach ließen sich jedoch nicht entmutigen und hatten durch Fabian Kornholz und Balint Visy mehrere gute Chancen, die jedoch entweder knapp das Ziel verfehlten oder von der Latte abprallten. Trotz der Bemühungen der Gansbären ging es mit einem 2:0 für die Hausherren in die Halbzeitpause.

Rohrbach kämpft sich zurück

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag, als Fabian Kornholz in der 50. Minute für die Gäste traf und den Anschlusstreffer erzielte. Eine schöne Kombination über die rechte Seite ermöglichte ihm einen sehenswerten Volley ins linke Eck. Die Gansbären hatten Blut geleckt und setzten ihre Bemühungen fort, das Spiel zu drehen. Ihre Anstrengungen wurden in der 60. Minute belohnt, als Balint Visy nach einer präzisen Flanke von Martin Gosztola den Ausgleich erzielte.

In der Folgezeit hatte SV Rohrbach die Oberhand, und die Z-S-P schienen sich auf das Verteidigen des Unentschiedens zu konzentrieren. Die Gäste drängten auf den Siegtreffer, aber trotz einiger guter Chancen, darunter eine spektakuläre Rettungsaktion von Manuel Mihalits, blieb es beim 2:2. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen von Rohrbach, doch ein "Luckypunch" blieb aus, sodass beide Teams sich mit einem Punkt begnügen mussten.

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P : Rohrbach - 2:2 (2:0)

60 Balint Visy 2:2

50 Fabian Kornholz 2:1

42 Michal Maco 2:0

40 Eigentor durch Daniel Tomassovits 1:0

