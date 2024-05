Überraschung: Lackenbach erkämpft wichtigen Sieg gegen Oberpullendorf

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:33

Am Freitagabend lieferten sich der SV Lackenbach und der SC Oberpullendorf ein packendes Duell in der II. Liga Mitte. Im Heimstadion von Lackenbach konnte sich das Heimteam mit einem knappen 2:1 durchsetzen und somit wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Das Spiel, das in der 28. Runde der Liga stattfand, war geprägt von intensiven Momenten und entscheidenden Toren, die die Fans bis zur letzten Minute in Atem hielten.

Erste Halbzeit: Lackenbach setzt frühes Zeichen

Die Partie begann mit hohem Einsatz von beiden Teams. Bereits in der 12. Minute deutete sich an, dass Lackenbach nicht gewillt war, sich leicht geschlagen zu geben. Eine scharfe Flanke von Novak fand Filipovic, dessen Kopfball allerdings nicht den gewünschten Erfolg brachte. Doch der Druck von Lackenbach hielt an, und in der 19. Minute war es erneut Filipovic, der nach einem Solo auf das Tor zustürmte, jedoch am brillant reagierenden Torhüter Koltai scheiterte. Die darauffolgende Ecke brachte fast das erste Tor, aber Yörük verfehlte knapp das Ziel.

Die Hartnäckigkeit der Heimmannschaft wurde schließlich in der 26. Minute belohnt. Ein perfekter Pass von Novak fand Yörük im Strafraum, der gekonnt zum 1:0 einschob. Das Tor gab Lackenbach weiteren Auftrieb, auch wenn Oberpullendorf kurz vor der Pause durch Hofer fast den Ausgleich erzielte, sein Versuch strich jedoch hauchdünn am Tor vorbei.

Zweite Halbzeit: Oberpullendorf schlägt zurück, aber Lackenbach behält die Oberhand

Nach der Pause kam Oberpullendorf mit erneuerter Energie aus der Kabine. Ihre Bemühungen trugen in der 50. Minute Früchte, als Reiter nach einer präzisen Flanke den Ball ins lange Eck zirkelte und damit den Ausgleich zum 1:1 markierte. Die Spannung auf dem Spielfeld war spürbar, da beide Teams nun verstärkt auf den Führungstreffer drängten.

In der 55. Minute war es jedoch Lackenbach, das erneut in Führung ging. Nach einem Eckball fiel der Ball Csire vor die Füße, der ohne zu zögern abzog und das Leder unhaltbar im Netz unterbrachte. Trotz weiterer Bemühungen von Oberpullendorf, den Ausgleich zu erzielen, stand die Defensive von Lackenbach stabil. Besonders in der 82. Minute, als Filipovic eine weitere Großchance initiierte, die jedoch knapp das Ziel verfehlte, bewies Lackenbach offensive Qualität.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen und vereinzelten Kontern. Letztendlich pfiff der Schiedsrichter das Spiel nach 95 Minuten ab und besiegelte den 2:1-Sieg für Lackenbach. Mit diesem Sieg kann Lackenbach vorübergehend die rote Laterne abgeben und schöpft neue Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg, während Oberpullendorf die Chance verpasst, Rang zwei schon jetzt abzusichern.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Florian Mileder erstellt.

