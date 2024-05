SV Rohrbach sichert sich knappen Heimsieg gegen ASK Neutal

Spielberichte

Freitag, 24. Mai 2024 22:49

Unter dem Deckmantel der 28. Runde der II. Liga Mitte empfing der SV Rohrbach den ASK Neutal. In einer intensiven Partie konnte sich die Heimmannschaft mit 2:1 durchsetzen. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine entschlossene Leistung, die schließlich in einem verdienten Sieg mündete.

Frühe Führung und spektakuläre Tore

Das Spiel begann unterhaltsam, als Martin Gosztola von Rohrbach in der 22. Minute nach einem präzisen Steckpass von Balint Visy die Führung erzielte. Die Gastgeber nutzten ihre Dynamik und konnten durch einen weiteren Treffer von Visy in der 29. Minute auf 2:0 erhöhen. Der Ungar Visy vollendete eine scharfe Flanke von Gosztola mit einem spektakulären Volley, der keinen Zweifel an der Qualität der Rohrbacher Offensivaktionen ließ.

ASK Neutal, die zuvor einige gute Möglichkeiten ungenutzt ließen, kamen dennoch motiviert aus der Halbzeitpause. Direkt nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte gelang Filip Kusalik in der 46. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1. Der Treffer gab den Gästen Auftrieb, und sie suchten in der Folge den Ausgleich. Trotz mehrerer guter Chancen, darunter ein knapper Lupfer über das Tor in der 37. Minute, schaffte es Neutal nicht, den entscheidenden zweiten Treffer zu erzielen.

Spannende Schlussphase mit hart umkämpften Minuten

Die letzte Viertelstunde des Spiels war von hoher Intensität und Emotion geprägt. Rohrbach hatte in der 88. Minute die Gelegenheit, die Führung auszubauen, doch ein Kopfball verfehlte knapp das Ziel. Auf der anderen Seite hielt die Defensive der Heimmannschaft stand und ließ keine weiteren Treffer zu, obwohl Neutal verzweifelt versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel war besonders in den letzten Minuten sehr hitzig, was die Anspannung auf beiden Seiten widerspiegelte.

Die Partie endete schließlich mit einem knappen 2:1-Sieg für Rohrbach. Die Gastgeber konnten ihre Führung über die Zeit retten und wichtige Punkte im eigenen Stadion behalten.

II. Liga Mitte: Rohrbach : Neutal - 2:1 (2:0)

46 Filip Kusalik 2:1

29 Balint Visy 2:0

22 Martin Gosztola 1:0

