Spektakuläres Match: MSV 2020 gewinnt Sieben-Tore-Showdown bei Kaisersdorf/Markt St. Martin

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:07

Ein atemberaubendes Fußballfest erlebten die Fans bei der Begegnung zwischen SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin und dem Mattersburger Sportverein 2020 in der 28. Runde der II. Liga Mitte. In einem Match, das an Spannung kaum zu überbieten war, sicherte sich MSV 2020 mit einem dramatischen 4:3-Sieg die drei Punkte.

Früher Vorsprung für Kaisersdorf/Markt St. Martin

Die Heimmannschaft legte furios los. Bereits in der 4. Minute brachte Artúr Vajda Kaisersdorf/Markt St. Martin mit einem präzisen Schuss ins Netz in Führung. Dieser frühe Treffer gab dem Team Rückenwind, und es dauerte nicht lange, bis Manuel Wiedenhofer in der 9. Minute nachlegte und das Scoreboard auf 2:0 stellte. Die Gastgeber schienen das Spielgeschehen zu diesem Zeitpunkt fest im Griff zu haben.

Die Antwort von MSV 2020

Der MSV 2020 zeigte jedoch schnell, dass sie gekommen waren, um zu kämpfen. In der 26. Minute erzielte Mirza Sejmenovic das wichtige Anschlusstor zum 2:1. Nur zwei Minuten später war es erneut Sejmenovic, der eine Lücke in der Abwehr von Kaisersdorf/Markt St. Martin fand und mit einem gekonnten Doppelschlag den Ausgleich zum 2:2 markierte. Die Doppel-Tore von Sejmenovic binnen weniger Minuten brachten den MSV 2020 zurück ins Spiel und sorgten für eine ausgeglichene erste Halbzeit.

Die zweite Hälfte begann mit anhaltender Intensität und beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball. In der 79. Minute war es dann Artúr Vajda, der erneut für Kaisersdorf/Markt St. Martin traf und die Führung zum 3:2 wiederherstellte.

Doch die Freude währte nicht lange. MSV 2020 ließ nicht locker und antwortete in der 82. Minute durch David Hoffmann, der den erneuten Ausgleich zum 3:3 erzielte. Dieses Tor setzte das Zeichen für eine nervenaufreibende Schlussphase, in der beide Teams den Sieg suchten.

Das entscheidende Tor fiel schließlich in der 89. Minute durch Adnan Garib, der MSV 2020 mit einem fulminanten Schuss zum 4:3 führte. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Versuchen von Kaisersdorf/Markt St. Martin, doch ein weiteres Tor zu erzielen, doch die Verteidigung von MSV 2020 hielt dem Druck stand.

Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte den dramatischen Sieg für Meister MSV 2020.

II. Liga Mitte: Kaisersdorf/Markt St. Martin : MSV 2020 - 3:4 (2:2)

89 Adnan Garib 3:4

82 David Hoffmann 3:3

79 Artúr Vajda 3:2

28 Mirza Sejmenovic 2:2

26 Mirza Sejmenovic 2:1

9 Manuel Wiedenhofer 2:0

4 Artúr Vajda 1:0

