Halbes Dutzend: ASK Neutal deklassiert SV Forchtenstein

In einem einseitigen Spiel der II. Liga Mitte (BGLD) konnte sich der ASK Neutal klar mit 6:0 gegen den SV Forchtenstein durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit zeigte die Mannschaft von Neutal ihre Überlegenheit und legte den Grundstein für den späteren Kantersieg. Besonders David Kondrlik und Filip Kusalik stachen mit ihren Toren hervor und trugen maßgeblich zum Erfolg ihres Teams bei.

Erste Halbzeit: Neutal setzt früh den Grundstein

Das Spiel begann vielversprechend für den ASK Neutal. Schon in der 20. Minute konnte David Kondrlik das erste Tor des Abends erzielen und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Der SV Forchtenstein zeigte sich von diesem frühen Rückstand vorerst beeindruckt und hatte Mühe, ins Spiel zu finden. Nur sieben Minuten später erhöhte Filip Kusalik auf 2:0 und stellte die Weichen für einen erfolgreichen Abend der Gastgeber.

Der Druck von Neutal ließ nicht nach und es dauerte nicht lange, bis das nächste Tor fiel. In der 36. Minute war es erneut Filip Kusalik, der zum 3:0 einnetzte und somit bereits frühzeitig für klare Verhältnisse sorgte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und der SV Forchtenstein stand vor einer schwierigen Aufgabe, das Blatt noch zu wenden.

Zweite Halbzeit: Neutal lässt nicht locker und legt nach

Auch nach der Halbzeitpause blieb der ASK Neutal die spielbestimmende Mannschaft. Der SV Forchtenstein fand weiterhin kein Mittel, um die Angriffe der Gastgeber zu stoppen. In der 76. Minute setzte David Kondrlik seinen starken Auftritt fort und erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 4:0. Das Spiel war längst entschieden, doch der ASK Neutal hatte noch nicht genug.

Nur vier Minuten später, in der 80. Minute, fiel das fünfte Tor für Neutal. Diesmal war es Moritz Fischer, der per unglücklichem Eigentor auf 5:0 erhöhte.

In der Schlussminute setzte David Kondrlik den Schlusspunkt des Abends. Mit seinem dritten Tor des Spiels stellte er in der 90. Minute den 6:0-Endstand her. Der Schlusspfiff ertönte unmittelbar nach diesem Treffer, und der ASK Neutal konnte einen verdienten und beeindruckenden Sieg feiern.

II. Liga Mitte: Neutal : Forchtenstein - 6:0 (3:0)

90 David Kondrlik 6:0

80 Eigentor durch Moritz Fischer 5:0

76 David Kondrlik 4:0

36 Filip Kusalik 3:0

27 Filip Kusalik 2:0

20 David Kondrlik 1:0

