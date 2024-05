Oberpullendorf fixiert Vizemeistertitel mit Heimsieg über Verfolger Rohrbach

Spielberichte

Der SC Oberpullendorf triumphierte in einem packenden Spiel gegen den SV Rohrbach mit 2:1 und sicherte sich damit den Vizemeistertitel der II. Liga Mitte (BGLD). Die Partie im Fenyösstadion war von Anfang an von hoher Intensität und Dramatik geprägt, wobei beide Teams ihre Chancen suchten und nutzten. Die Zuschauer erlebten eine packende Begegnung, in der Oberpullendorf letztlich knapp als Sieger hervorging.

Blitzstart und Ausgleich in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann rasant, und bereits in der ersten Minute konnten die Hausherren aus Oberpullendorf in Führung gehen. Aldin Salihovic traf nach einer präzisen Flanke mit einem sehenswerten Schuss ins Tor und brachte seine Mannschaft früh mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer setzte das Team von Rohrbach unter Druck, aber sie zeigten sich keineswegs beeindruckt und schlugen postwendend zurück.

Nur wenige Minuten später, in der fünften Minute, gelang Martin Gosztola der Ausgleich für Rohrbach. Eine Kopfballablage fand den Weg zu ihm, und er verwandelte sicher, obwohl der Torwart noch eine Hand am Ball hatte. Das schnelle 1:1 ließ erahnen, dass dieses Spiel noch viele spannende Momente bereithalten würde.

In den folgenden Minuten suchten beide Mannschaften nach weiteren Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Oberpullendorf hatte eine Kopfballchance nach einer Ecke, konnte diese jedoch nicht nutzen. Rohrbachs Gosztola hatte ebenfalls eine große Möglichkeit, scheiterte jedoch am gegnerischen Torwart. Trotz weiterer Bemühungen beider Seiten blieb es beim 1:1 zur Halbzeitpause, wobei ein Unwetter für eine verlängerte Pause sorgte.

Entscheidung in der zweiten Hälfte - Batizi-Pócsi mit dem Siegtor

Nach der verlängerten Halbzeitpause kehrten die Spieler auf das Feld zurück, und die Spannung war förmlich greifbar. Die zweite Halbzeit begann jedoch eher verhalten, mit wenigen klaren Chancen. Erst in der 60. Minute verzeichnete Oberpullendorf die erste nennenswerte Gelegenheit der zweiten Halbzeit, der Schuss ging jedoch über das Tor.

Beide Trainer reagierten in der Folge mit mehreren Wechseln, um frischen Wind in das Spiel zu bringen. Bei Oberpullendorf kamen Batizi-Pocsi und Berlakovich ins Spiel, während Rohrbach mit Hodosi und Akande ebenfalls neue Kräfte einwechselte.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 72. Minute. Balazs Batizi-Pócsi, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war, erzielte den umjubelten Führungstreffer für Oberpullendorf. Mit einem scharfen Schuss ins kurze Eck ließ er dem Torwart keine Chance und brachte sein Team erneut in Führung.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte Rohrbach noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Die Hausherren verteidigten jedoch geschickt und ließen keine weiteren Großchancen zu. In der 90. Minute wurde die Nachspielzeit mit fünf Minuten angezeigt, doch auch diese zusätzliche Zeit reichte Rohrbach nicht mehr aus, um noch einmal zurückzukommen.

Schließlich ertönte der Schlusspfiff in der 96. Minute, und Oberpullendorf feierte einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg. Mit diesem Erfolg sicherte sich das Team den Vizemeistertitel, während Rohrbach nun noch die Chance auf den dritten Rang hat.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf : Rohrbach - 2:1 (1:1)

72 Balazs Batizi-Pócsi 2:1

5 Martin Gosztola 1:1

1 Aldin Salihovic 1:0

