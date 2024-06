Spannender Schlagabtausch zwischen MSV 2020 und Oberpetersdorf/Schwarzenbach endet unentschieden

Spielberichte

Das Aufeinandertreffen zwischen Meister Mattersburger Sportverein 2020 und der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach in der 29. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. In einem Spiel, das von taktischen Feinheiten und einigen spannenden Momenten geprägt war, konnten beide Mannschaften jeweils einmal den Ball im Netz unterbringen.

Führung für Mattersburg in der ersten Halbzeit

Zu Beginn der Partie tasteten sich beide Teams zunächst vorsichtig ab. Die erste nennenswerte Möglichkeit hatte Oberpetersdorf/Schwarzenbach in der neunten Minute, als Lukas Roschitz einen Freistoß aus etwa 20 Metern direkt aufs Tor brachte, jedoch knapp verfehlte. Die Hausherren vom MSV 2020 kamen in der 15. Minute zu ihrer ersten großen Chance. Matthias Müller zog aus kurzer Distanz ab, doch der FSG-Keeper konnte glänzend parieren.

Mattersburg übernahm anschließend die Initiative. Nach einigen erfolglosen Versuchen, wie einem Freistoß von Christoph Leitgeb in der 19. Minute, der nur knapp über das Tor ging, folgte schließlich der Führungstreffer in der 32. Minute. Michael Huber flankte von der rechten Seite in die Mitte, wo Matthias Müller per Kopfball zum 1:0 einnickte.

Oberpetersdorf/Schwarzenbach zeigte sich davon unbeeindruckt und erarbeitete sich ebenfalls Chancen. In der 29. Minute gelangte Romulo Santos nach einer Flanke von Luca Sedlatschek zum Kopfball, doch der MSV-Goalie konnte den Ball entschärfen. Auch Jakub Slezak hatte in der 39. Minute eine gute Gelegenheit, als er sich gegen die Abwehr durchsetzte und aus spitzem Winkel schoss, aber das Tor verfehlte. Zur Halbzeitpause blieb es bei der knappen Führung für die Hausherren.

Der Ausgleich und ein rassiges Ringen um die Führung - am Ende ein 1:1

Die erste Möglichkeit in der zweiten Halbzeit bot sich dem MSV 2020, als Matthias Müller in der 55. Minute an der Strafraumgrenze zum Kopfball kam, jedoch keine Gefahr erzeugte. Oberpetersdorf/Schwarzenbach kam erstmals in der 58. Minute gefährlich vor das Tor der Gastgeber, als Andreas Huber nach einer Flanke zum Schuss ansetzte, aber deutlich verfehlte.

In der 67. Minute folgte dann der Ausgleichstreffer für Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Ein brillanter Pass in die Tiefe von Julian Schöll fand Andreas Huber, der den MSV-Keeper überwinden konnte und rechts unten zum 1:1 einschob.

In den letzten Minuten der Partie versuchten beide Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Mit drei Minuten Nachspielzeit ging es in die heiße Endphase, doch auch hier konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Treffer landen. Schließlich pfiff Schiedsrichter Helmut Flasch die Partie in der 93. Minute ab und fixierte das 1:1-Endergebnis.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock (5585 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.