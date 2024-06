Spannendes Remis: SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin und Neudörfl teilen sich die Punkte

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:18

In einem packenden Duell zwischen der SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin und Neudörfl trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. In der 29. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) erlebten die Zuschauer eine spannende Partie, die erst in den letzten Minuten ihre Entscheidung fand. Während die erste Halbzeit ohne Tore blieb, sorgten die zweiten 45 Minuten für reichlich Spannung und Emotionen.

Chancenreiche erste Halbzeit

Von Beginn an entwickelte sich eine lebhafte Begegnung.

Die erste nennenswerte Chance des Spiels hatte Neudörfl in der 18. Minute, als sie einen Foulelfmeter vergaben. Kurz darauf, in der 22. Minute, hatten sie zwei weitere gute Möglichkeiten, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieben. Kaisersdorf/Markt St. Martin antwortete mit einem Angriff in der 36. Minute, als Manuel Wiedenhofer eine gute Chance hatte, aber der Schiedsrichter auf Abseits entschied. Kurz vor der Pause hatte Sebastian Sommer eine weitere Möglichkeit für die Gastgeber, verfehlte jedoch knapp das Tor. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeit.

Spannung und Dramatik in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 46. Minute traf Samuel Glöckel für Neudörfl zum 0:1. Die Gäste gingen somit früh in Führung und setzten die Heimelf unter Druck.

Die Antwort von Kaisersdorf/Markt St. Martin ließ jedoch auf sich warten. In der 72. Minute zeigte Kollarits eine gute Parade und hielt sein Team im Spiel. Dann, in den letzten Minuten der Partie, kam die entscheidende Wende. In der 88. Minute erzielte Manuel Wiedenhofer ein Freistoßtor, das von den Fans der Heimmannschaft frenetisch gefeiert wurde. Mit diesem Ausgleichstreffer zum 1:1 war das Spiel wieder offen.

Neudörfl versuchte, den erneuten Führungstreffer zu erzielen, und in der 90. Minute klärte ein Spieler der Gäste einen Eckstoß auf der Linie. Doch am Ende blieb es beim 1:1 und beide Mannschaften mussten sich mit einem Punkt zufrieden geben.

II. Liga Mitte: Kaisersdorf/Markt St. Martin : Neudörfl - 1:1 (0:0)

89 Manuel Wiedenhofer 1:1

47 Samuel Glöckel 0:1

Details

