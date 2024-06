Klare Dominanz: Pilgersdorf besiegt SV 7023 Z-S-P deutlich

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:19

In einem eindrucksvollen Spiel in der 29. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) konnte Pilgersdorf einen deutlichen 4:0-Sieg gegen den SV 7023 Z-S-P einfahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 2:0, und sie ließen in der zweiten Hälfte nicht nach. Maßgeblich zum Erfolg trugen Fabian Puhr, Máté János Major und Raphael Schermann bei, die sich in die Torschützenliste eintrugen.

Starke erste Halbzeit von Pilgersdorf

Der Anpfiff ertönte, und das Spiel nahm von Beginn an Fahrt auf. SV 7023 Z-S-P zeigte sich kämpferisch und dominierte zunächst. Jedoch sollten die Gäste ihre Chancen effektiver nutzen.

In der 38. Minute gelang Fabian Puhr das erste Tor für Pilgersdorf. Puhr setzte sich geschickt gegen die Verteidigung von SV 7023 Z-S-P durch, umspielte den Torwart und schob den Ball lässig ins Netz. Nur sieben Minuten später, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, erzielte Máté János Major das 2:0 für Pilgersdorf. Ein Freistoß kam in den Strafraum und fand irgendwie den Weg ins Tor, wodurch Pilgersdorf mit einer komfortablen Führung in die Pause ging.

Pilgersdorf baut die Führung weiter aus

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete, mit starker Präsenz der Gäste. In der 77. Minute, erzielte Raphael Schermann das 3:0 für Pilgersdorf. Ein präziser Stanglpass fand Schermann, der den Ball mit den Zehenspitzen ins Tor beförderte.

Der SV 7023 Z-S-P kämpfte tapfer weiter, konnte aber keine entscheidenden Akzente setzen. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, besiegelte Máté János Major mit einem weiteren Freistoßtor zum 4:0 endgültig den Sieg für Pilgersdorf. Der Ball ging direkt ins Kreuzeck und ließ dem Torwart keine Chance.

Das Spiel endete nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem deutlichen 4:0 für Pilgersdorf. Trotz einer engagierten Leistung konnte der SV 7023 Z-S-P nicht verhindern, dass die Gäste einen verdienten Sieg mit nach Hause nahmen.

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P : Pilgersdorf - 0:4 (0:2)

93 Máté János Major 0:4

77 Raphael Schermann 0:3

46 Máté János Major 0:2

38 Fabian Puhr 0:1

