Neun Partien ohne Niederlage: Dt. Jahrndorf setzt Erfolgsserie fort und gewinnt im Derby

Nichts zu holen gab es für den SK Pama bei Dt. Jahrndorf. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 3:1. Im Vorfeld war man sich einig, dass es ein packendes und rassiges Derby sein würde, dieser Eindruck wurde nach den 90 Minuten auch bestätigt.

Jahrndorf tat sich zu Beginn des Spiels etwas schwer, die Gäste aus Pama standen hinten tief und gut und machten es den Hausherren mit einer 5er Kette extrem schwer. Für das erste Tor sorgte David Pototschnig, er war nach einem Standard zur Stelle und brachte Pama in Front, dies war dann der endgültige Weckruf für die Gastgeber. Kurz vor der Pause dann ein ganz wichtiger Moment, nach einem verlängerten Kopfball war Carsten Lang zur Stelle, er traf kurz vor dem Pausenpfiff zum Ausgleich!

Jahrndorf mit Oberhand

Im zweiten Durchgang drückten die Hausherren dann gewaltig. Ein 1000 Guldenschuss von Juraj Tomasek, der direkt ins Kreuzeck ging, ebnete dann den Weg für einen Jahrndorfer Sieg. Ein schön herausgespielter Treffer von Stekovics besiegelte dann die Niederlage für den SK Pama. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Deutsch Jahrndorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz und kommt der Spitze immer näher. Prunkstück von Dt. Jahrndorf ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 13 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. In zwei Wochen trifft Dt. Jahrndorf auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 23.04.2022 bei Gattendorf antritt. Am Samstag empfängt der SK Pama ebenfalls Gattendorf.

"Wir haben uns zu Beginn etwas schwer getan, nach dem Ausgleich war das Spiel aber doch deutlich in unseren Händen", so Jahrndorfs Trainer Rene Hoffmann.

Die Besten: Patrick Majcher, Michal Matusica (beide Jahrndorf)

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – SK Pama, 3:1 (1:1)

72 Christian Stekovics 3:1

53 Juraj Tomasek 2:1

44 Carsten Lang 1:1

29 David Pototschnig 0:1