Souveräner Erfolg bei Wallern - Pamhagen startet mit Derbysieg!

Details Montag, 08. August 2022 07:38

Gelungener Auftakt für den UFC Pamhagen in die neue Spielzeit der II.Liga Nord! Der USC Wallern konnte dem UFC Pamhagen zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3, auffällig war der neue Mann der Pamhagener im Sturmzentrum.

Denn der neu geholte Stürmer Roman Sabler trat gleich mehrmals in Erscheinung. In der 15. Minute ging Pamhagen in Führung, Torschütze war erstmals eben dieser Roman Sabler, er setzte sich schön durch, fackelte nicht lange und schob ein. Noch in der ersten Hälfte erhöhte der Gast auf 2:0 (42.), wieder war es Roman Sabler, der diesmal sehenswert per Ferse nach einem Zuspiel traf! Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten, von Wallern kam vor allem offensiv sehr wenig.

Sabler zum Dritten

In der zweiten Halbbzeit verwalteten die Gäste dann den Sieg, der dritte Treffer sollte dennoch noch folgen. Torschütze? Erneut der überragende Roman Sabler, der mit seinem dritten Treffer damit einen echten Einstand nach Maß erleben sollte! Der Derbysieg am Ende war somit mehr als verdient. Wallern tritt kommenden Sonntag, um 16:00 Uhr, bei Tadten an. Bereits einen Tag vorher reist Pamhagen zu Gattendorf zur zweiten Runde!

"Ein toller Auftakt für uns, da auch die U23 siegreich war und sogar einen Rückstand aufgeholt hat", so Pamhagens Obmann Reinhard Csida zu Ligaportal.

II. Liga Nord: USC Wallern – UFC Pamhagen, 0:3 (0:2)

