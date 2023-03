Ilmitz zelebriert Kantersieg über Wimpassing

Details Sonntag, 19. März 2023 08:08

FC Illmitz siegte am Samstagabend im Rahmen der 14. Runde in der II. Liga Nord souverän mit 5:0 gegen Wimpassing. Auf dem Papier ging FC Illmitz als Favorit ins Spiel gegen Wimpassing – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem FC Illmitz gegen Wimpassing mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Grundstein schon in Hälfte eins

Vor den Augen der 300 Zuschauer stellte Wolfgang Gmoser das 1:0 für FC Illmitz sicher (16.). In der 29. Minute erhöhte Christian Salzl auf 2:0 für das Heimteam. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Thomas Zwickl auf Seiten von FC Illmitz auch schon das 3:0 (40.), welches mit der Vorentscheidung einherging. Für das 4:0 von FC Illmitz sorgte Erwin Gartner, der in Minute 65 zur Stelle war. Der fünfte Streich war Tobias Fleischhacker in der Schlussphase vorbehalten (86.) - ein Tor, welches den 5:0-Endstand herbeiführte.

FC Illmitz verbuchte insgesamt acht Siege und drei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für FC Illmitz, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Wimpassing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In dieser Saison sammelte Wimpassing bisher fünf Siege und kassierte neun Niederlagen. Die Lage von Wimpassing bleibt angespannt.

Am kommenden Samstag tritt FC Illmitz bei Halbturn an, während Wimpassing einen Tag später Steinbrunn empfängt.

II. Liga Nord: FC Illmitz – Wimpassing, 5:0 (3:0)

86 Tobias Fleischhacker 5:0

65 Erwin Gartner 4:0

40 Thomas Zwickl 3:0

29 Christian Salzl 2:0

16 Wolfgang Gmoser 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei