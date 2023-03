Triplepacker Hoffmann beschert Leader Halbturn Dreipunkter bei Verfolger Deutsch Jahrndorf

Details Sonntag, 19. März 2023 14:40

Am Samstagnachmittag stand in der II. Liga Nord das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten Deutschen Jahrndorf und dem Leader Halbturn auf dem Programm. Schon vorab war klar, würden die Gäste das Spiel für sich entscheiden, wäre der damit einhergehende Acht-Punkte-Polster schon eine Hypothek für die restliche Saison der Heimmannschaft. Der Tabellenführer ließ allerdings überhaupt keine Zweifel aufkommen und brachte dank Marco Philip Hoffmann, der dreifach zuschlug, einen 3:0-Auswärtssieg ins Trockene. Im Hinspiel war Deutsch Jahrndorf mit 0:5 bei Halbturn ordentlich unter die Räder gekommen.

Treffer zu mental idealem Zeitpunkt

Bereits in der Anfangsphase ist dem Geschehen anzumerken, welcher Stellenwert mit diesem Match einhergeht: Viele Zweikämpfe und hohe Intensität prägen das Spiel. Allerdings dauert es in der chancenarmen Begegnung lange, bis es den ersten Torerfolg zu bejubln gab: In Minute 41, zu einem mental wertvollen Zeitpunkt, besorgt Marco Hoffmann mit einer Freistoß-Rakete aus 25 Metern den 1:0-Pausenstand.

Entscheidung tief in der Nachspielzeit

Auch der zweite Akt startet - wie schon der erste - vorerst eher verhalten, geizen die Teams ein wenig mit hochkarätigen Möglichkeiten im letzten Drittel. Dafür geht es weiter umkämpft und rassig zur Sache. In Minute 86, also bereits tief in der Schlussphase, erschwert sich die Punktejagd für die in Rückstand liegende Heimmannschaft, muss Samuel Bojnak mit Glattrot frühzeitig vom Feld. Mit einem Mann mehr geigte der Leader in den Schlussminuten nochmals auf, gelang Marco Hoffmann mit seinen fein vorgetragenen Spielzügen und den Treffern in Minute 92 und 95 ein Dreierpack - 0:3 der Entstand.

Trotz der Niederlage fiel Deutsch Jahrndorf in der Tabelle vorerst nicht zurück, hat nun aber bereits acht Punkte Rückstand auf Halbturn. Neun Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat Dt. Jahrndorf derzeit auf dem Konto.

Halbturn ist nach dem Erfolg weiter der Primus der II. Liga Nord. Mit nur acht Gegentoren stellt der Gast die sicherste Abwehr der Liga. Halbturn ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile elf Siege und drei Unentschieden zu Buche.

Nächster Prüfstein für Deutsch Jahrndorf ist SK Pama (Samstag, 15:30 Uhr). Halbturn misst sich am selben Tag mit FC Illmitz (15:00 Uhr).

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – Halbturn, 0:3 (0:1)

95 Marco Philip Hoffmann 0:3

92 Marco Philip Hoffmann 0:2

39 Marco Philip Hoffmann 0:1

