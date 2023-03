Guter Start in die Rückrunde für Wallern: 2:0 Sieg in Pamhagen

Details Montag, 20. März 2023 09:55

Der UFC Pamhagen empfing am Sonntagnachmittag den USC Wallern zum Meisterschaftsspiel in der 14. Runde der II. Liga Nord. Für beide Mannschaften geht es schon zu Beginn der Rückrunde um wichtige Punkte. Die Hausherren benötigen die Punkte, um nicht im Tabellenkeller zu landen, die Gäste, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Die Gäste zeigten eine kompakte Leistung und waren den Hausherren in allen Belangen überlegen. Der einzig negative Aspekt war, dass die Wallener eine große Anzahl an Torchancen ausließen, um ihr Torverhältnis zu verbessern.

Die Gäste ließen viele Torchancen liegen

Die Gäste begannen mit einem erfrischenden Offensivfußball und nisteten sich gleich in der Hälfte der Hausherren ein und kamen auch zu etlichen Torchancen, Marcel Jass und Sebastian Pichler konnten diese aber nicht für einen Führungstreffer nutzen. In der Folge ging die Partie hin und her, auch die Hausherren kamen zu ihren Tormöglichkeiten, gingen aber bis zum Halbzeitpfiff leer aus. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Nun fielen auch Tore

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gäste den Druck und es ging mit dem Auslassen von hochkarätigen Torchancen weiter, es war wieder Marcel Jass, der das Spielgerät nicht im Tor der Heimischen unterbringen konnte. In der 68. Minute war es dann so weit, die Fans der Auswärtigen konnten jubeln, als nach einer schön vorgetragener Kombination auf der Seite ein Stanglpass in die Mitte kam, Patrick Mayer stand goldrichtig und beförderte das Leder in die Maschen des Gehäuses der Gastgeber zur hochverdienten 1:0 Führung. Im Anschluss an diesen Treffer hatten die Hausherren eine gute Torgelegenheit, aber die vergaben die Chance, den Ausgleichstreffer zu erzielen. In der 88. Minute kam eine Flanke in den Strafraum der Einheimischen geflogen, Marcel Jass stieg am höchsten und konnte endlich, nach vielen erfolglosen Versuchen, den Ball im Kasten der Heimischen zum 2:0 Endstand unterbringen.

Stimme zum Spiel:

Stefan Michlits, Obmann USC Wallern:

„Es war ein guter Auftakt für uns, mit einem Sieg in die Rückrunde zu starten. Wir haben heute so viele Torchancen gehabt, die wir im gesamten Herbst nicht gehabt haben. Wenn wir am kommenden Wochenende gegen Tadten siegen würden, dann könnten wir uns aus der Gefahrenzone der Tabelle befreien.“

