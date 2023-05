"Tag der offenen Türen": Wimpassing und SK Pama liefern sich dramatisches 5:5-Remis

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 21:24

Im Spiel von Wimpassing gegen SK Pama gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten im Zuge der 22. Runde der II. Liga Nord, ein Nachtragsspiel am Feiertag, die Punkte beim Stand von 5:5. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte Wimpassing einen klaren 4:1-Erfolg gelandet.

Unglaublicher Spielverlauf

Adam Straka war es, der in der 18. Minute den Ball im Gehäuse von SK Pama unterbrachte und die Hausherren über das 1:0 jubeln ließ. Wimpassing musste den Treffer von David Pototschnig zum 1:1 hinnehmen (29.) - Pama glättere die Wogen rasch wieder. Daniel Filip Masulovic brachte dem Gastgeber nach 39 Minuten die 2:1-Führung. Wimpassing bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Marcel Szikonya für den Ausgleich sorgte (45.) - das Ganze zu einem mental idealen Zeitpunkt. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Durchsetzungsstark zeigte sich Wimpassing, als Straka (47.) und Radovan Mitrovic (56.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen - 4:2 fortan der Spielstand. Mit dem zweiten Treffer von Szikonya rückte SK Pama wieder ein wenig an Wimpassing heran (62.). Radovan Nosko traf nur wenig später zum 4:4 zugunsten von SK Pama (70.), die ein weiteres Ergebnis-Comeback an den Tag legten. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Mario Erben einen Treffer für Wimpassing im Ärmel hatte (81.) - abermals gingen die Hausherren in Front. Und wieder gaben sich die Gäste keineswegs geschlagen - Drama bis in die finalen Sekunden: Für SK Pama reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Miroslav Pipiska den Ball in der Nachspielzeit zum 5:5 über die Linie schob (93.) Am Ende stand es zwischen Wimpassing und SK Pama pari.

Wimpassing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wimpassing wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Die Stärke von SK Pama liegt in der Offensive – mit insgesamt 43 erzielten Treffern. Nur einmal ging der Gast in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit diesem Unentschieden verpasste SK Pama die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält SK Pama den neunten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Für Wimpassing geht es schon am Samstag bei USC Wallern weiter. Das nächste Mal ist SK Pama am 20.05.2023 gefordert, wenn Halbturn zu Gast ist.

II. Liga Nord: Wimpassing – SK Pama, 5:5 (2:2)

93 Miroslav Pipiska 5:5

81 Mario Erben 5:4

70 Radovan Nosko 4:4

62 Marcel Szikonya 4:3

56 Radovan Mitrovic 4:2

47 Adam Straka 3:2

45 Marcel Szikonya 2:2

39 Daniel Filip Masulovic 2:1

29 David Pototschnig 1:1

18 Adam Straka 1:0

