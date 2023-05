Mönchhof stoppt Talfahrt – Sieg in Pamhagen

Details Freitag, 19. Mai 2023 08:18

Am Donnerstagnachmittag empfing der UFC Pamhagen den FC Mönchhof zum ersten Spiel der 23. Runde in der II. Liga Nord. Für die Gäste hieß es vor dem Spiel verlieren verboten, will man nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel versinken. In einem spannenden Fight waren die Gäste am Ende die glücklichere Mannschaft und konnten drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg mit auf die Heimreise nehmen.

Vorsichtiges Abtasten beider Mannschaften

Von Beginn an war die Begegnung von Taktik geprägt, beide Mannschaften spielten vorsichtig und wollten den Gegner nicht vor den eigenen Strafraum kommen lassen. Somit bekam man in der ersten Halbzeit kaum Torchancen auf beiden Seiten zu sehen. Eine hochkarätige Tormöglichkeit hatte Richard Ciernik, als er allein auf den Goalie der Hausherren zusteuerte, das Leder aber am Tor vorbei schlenzte. Auch die Hausherren hatten ihre Torchance, diese konnten sie aber nicht verwerten. Dafür war Oliver Thüringer in der 30. Minute erfolgreich, als ein Angriff auf der linken Seite vorgetragen wurde, die Hereingabe wurde noch von einem Mönchhofer Spieler abgefälscht und der Torschütze hatte keine Mühe, das Leder im Tor der Gäste zur 1:0 Führung unterzubringen. In der 39. Minute kommt nach einer Standardsituation das Leder in den Strafraum der Hausherren geflogen und Elias Luisser war zur Stelle und netzte zum 1:1 Ausgleich ein. Mit diesem 1:1 Remis wurden auch die Seiten gewechselt.

Mönchhof überstand Sturmlauf der Hausherren

In der zweiten Halbzeit kam mehr Bewegung ins Spiel, es gab Torchancen für hüben wie drüben. In der 75. Minute eine schöne Kombination auf der rechten Seite nach einem Konter über Phillip Karner, der setzt sich bravourös durch und spielt das Leder zu Elias Luisser, der lässt noch zwei Abwehrspieler der Heimischen aussteigen und sein Kracher aus circa sieben Meter landete im Kreuzeck des Gehäuses der Heimischen zur 2:1 Führung für Mönchhof. Anschließend berannten die Hausherren das Tor der Auswärtigen, die nun mit Mann und Maus verteidigten, der Goalie der Gäste, Stefan Josef Könnyü, konnte sich mit ein paar Paraden auszeichnen. Schlussendlich brachten die Gäste das 2:1 mit viel Glück und Geschick über die Runden.

Stimme zum Spiel

Helmut Göltl, Trainer FC Mönchhof:

„Das war heute ein dringend nötiger Befreiungsschlag, um nicht den Anschluss an das untere Mittelfeld der Tabelle zu verlieren. Nach unserem Führungstreffer in der 75. Minute haben wir das Ergebnis mit Mann und Maus verteidigt.“

