Trotz Doppelschlag vor der Pause: Deutsch Jahrndorf und Winden trennen sich 2:2

Deutsch Jahrndorf ist am Freitag im Zuge der 23. Runde der II. Liga Nord nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen FC Winden hinausgekommen. Die Fans der Heimmannschaft hatten im Hinspiel beim 2:1 einen Erfolg für Winden bejubelt.

Remis mit vier Treffern

Der Gast ging durch Manuel Kientzl in der 34. Minute in Führung, nachdem zuvor einige brauchbare Möglichkeiten ungenutzt blieben. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Juraj Tomasek auf Seiten von Deutsch Jahrndorf das 1:1 (43.). Nur wenige Sekunden später sorgte David Bodo mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für FC Winden. Zur Pause war Deutsch Jahrndorf im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Maximilian Kroyer war zur Stelle und markierte das 2:2 von Winden (78.) - er traf aus 16 Metern ins Eck zum Ausgleich. Letztlich gingen Deutsch Jahrndorf und FC Winden mit jeweils einem Punkt auseinander.

Das Konto von Deutsch Jahrndorf zählt mittlerweile 46 Punkte. Damit steht das Heimteam kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. 14 Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Deutsch Jahrndorf momentan auf dem Konto. Sieben Spiele ist es her, dass man zuletzt eine Niederlage kassierte.

Winden bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Elf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat FC Winden derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Winden konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Am Freitag, den 26.05.2023 (19:30 Uhr) steht für Deutsch Jahrndorf eine Auswärtsaufgabe gegen Kittsee an. FC Winden tritt einen Tag später daheim gegen FC Illmitz an.

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – FC Winden, 2:2 (2:1)

78 Maximilian Kroyer 2:2

44 David Bodo 2:1

43 Juraj Tomasek 1:1

34 Manuel Kientzl 0:1

