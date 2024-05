Keine Gnade kannte Leithaprodersdorf mit dem ASK Marz und schickte ihn mit 5:1 in die II. Liga

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 08:51

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASK Marz und dem SV Leithaprodersdorf im Rahmen der 28. Runde in der Burgenlandliga. Für die Hausherren zählte nur ein voller Erfolg, dementsprechend waren sie auch motiviert und zeigten in der ersten Halbzeit eine ansprechende Leistung. In der zweiten Halbzeit konnten sie das Tempo der Gäste nicht mehr mitgehen und gingen unter.

Marz hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel

In den ersten 15 Minuten war es ein Abtasten beider Mannschaften; es gab in diesem Zeitpunkt keine gefährlichen Torannäherungen. Nach einer Viertelstunde der erste Torjubel der heimischen Fans, als Radomir Jovanovic das Spielgerät im Kasten der Auswärtigen zur 1:0-Führung versenkte. Im weiteren Verlauf der Partie konnten die Gastgeber noch einen Lattentreffer verzeichnen. Die Santner-Truppe hielt sich vornehm zurück und überließ den Hausherren das Geschehen auf dem Rasen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit kam eine Flanke von Noel Kustor in den Strafraum der Hausherren geflogen; Levi Markhardt stand goldrichtig und lochte zum 1:1-Ausgleich ein, was auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Die Gäste drehten auf

Nach dem Wiederanpfiff klingelte es gleich im Kasten der Einheimischen, dieses Mal bediente Levi Markhardt den Goalgetter Noel Kustor und es hieß 2:1 für die Nordburgenländer.(49.) In der 76. Minute setzte sich Kustor auf der Seite durch und seine zielgenaue Hereingabe nimmt Leotrim Saliji dankend an und es stand 3:1 für die Gäste. Zwei Minuten später war es wieder Levi Markhardt, der nach Zuspiel von Benjamin Petö auf 4:1 erhöhte. In dieser Phase war von den Hausherren nicht mehr viel zu sehen, sie konnten das Tempo der Leithaprodersdorfer nicht mithalten. Den letzten Treffer zum 5:1-Endstand fabrizierte der gerade zuvor eingewechselte 16-jährige Marco Pöschl in der 87. Minute, als er mit einem sehenswerten Lupfer den Goalie der Heimischen überwand.

Stimmen zum Spiel

Alfred Wagentristl, Trainer ASK Marz:

„In der ersten Halbzeit haben wir ausgezeichnet gespielt und haben dem Gegner Paroli geboten. Wir sind verdient mit 1:0 in Führung gegangen und die Führung hätte höher sein können, denn einmal knallte das Leder an das Aluminium. In der zweiten Halbzeit konnten wir nicht mehr mithalten und sind untergegangen, trotzdem ist der Sieg der Gäste zu hoch ausgefallen.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war heute ein hartes Stück Arbeit, in der ersten Halbzeit hat man keinen Unterschied gemerkt, wer oben und unten steht. Wir haben jegliche Aggressivität im Zweikampf vermissen lassen. In der Halbzeitpause habe ich mit etwas lauterer Stimme der Mannschaft gesagt, dass es so nicht weitergehen kann. Meine Spieler haben das verstanden und in der zweiten Halbzeit dementsprechend reagiert.“

Details

