Acht-Tore-Spektakel: Horitschon zeigte eine Glanzleistung

Details Samstag, 25. Mai 2024 09:10

Am Freitagabend empfing der SC Bad Sauerbrunn den ASK Horitschon zum Meisterschaftsspiel der 28. Runde in der Burgenlandliga. Die Gäste aus Horitschon spielten in der Rückrunde groß auf und wollten natürlich ihren Erfolgslauf prolongieren. Für die Hausherren wäre es wichtig, die sieglose Serie von sechs Partien zu beenden. Die Blaufränkischen zeigten eine Glanzleistung und ließen den Hasuherren keine Chance.

Offenes Visier auf beiden Seiten – bereits vier Tore zur Halbzeit

Rund 200 Zuschauer sind in das Wetterkreuzstadion gepilgert, um endlich wieder einen Sieg der Heimmannschaft zu feiern. In den ersten Minuten sprach viel dafür, dass die Kremser-Elf am gestrigen Abend das Match siegreich gestalten könnte; den in der ersten Minute vergab Michal Kozak eine hochkarätige Torchance. Ein paar Minuten später war es Benjamin Knessl, der einen satten Schuss vom Stapel ließ, aber der war zu zentral anvisiert und eine leichte Beute für den Goalie der Auswärtigen. In der 10. Minute übersah Schiedsrichter Karl Heinz Ziermann ein Foulspiel an Tomislav Ivanovic an der Strafraumgrenze. Und wie das so im Fußball ist, mit dem ersten Angriff der Gäste in der 15. Minute gab es einen Freistoß und Bastian Lehner erzielte die 1:0-Führung für die Gäste. In der 26. Minute liefen die Heimischen in einen Konter der Stössl-Truppe und es hieß 2:0 für die Auswärtigen; Torschütze war David Gräf und nur zwei Minuten später setzte sich Sebastian Lehner auf der Seite durch und seine Hereingabe nahm Rene Maschler dankend an und erhöhte auf 3:0. In der 39. Minute war Timotej Toth nach einem Freistoß mit dem Kopf zur Stelle und erzielte den 1:3 Anschlusstreffer. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Horitschon machte den Sack zu

In der zweiten Halbzeit lockerten die Hausherren die Defensive, was zur Folge hatte, dass sich der Gegner voll auf Konterfußball konzentrierte und damit auch Erfolg hatte. Der Tripple-Schlag begann in der 53. Minute, als Richard Amaechi Johnson einen Angriff erfolgreich zur 4:1-Führung abschloss; nur drei Minuten später war es wieder Johnson, der mit seinem zweiten Treffer auf 5:1 erhöhte. Last, but not least eine Traum-Kombination der Gäste über mehrere Stationen und David Gräf schloss diese erfolgreich mit dem Treffer zum 6:1 ab. (60.) Der Treffer von Sebastian Tisch in der 67. Minute zum 2:6 war nur noch eine Ergebniskorrektur.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Wenn Michal Kozak in der ersten Minute die 1000-prozentige Torchance zum 1:0 genutzt hätte, wäre das Spiel anders gelaufen. Nach dem 1:3-Treffer von Timotej Toth haben wir gehofft, dass sich das Spiel noch drehen wird, aber die drei Tore nach der Pause innerhalb von sechs Minuten haben unsere Niederlage besiegelt.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Es war heute ein überragendes Fußballspiel meiner Mannschaft; wir haben zeitweise Superkombinationen gezeigt und auch die nötigen Treffer erzielt. Ich kann den Spielern für die gezeigte Leistung nur ein großes Lob aussprechen und wir hatten den Sieg auch in dieser Höhe verdient.“

