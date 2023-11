Gols feiert souveränen Heimsieg über Andau

Details Samstag, 04. November 2023 19:28

Mit 0:3 verlor FC Andau am vergangenen Samstag deutlich gegen Gols, als man sich an Spieltag 12 gegenüberstand. Gols ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Andau einen klaren Erfolg.

Souveräner Heimsieg

Wolfgang Roiss brachte FC Andau in der 21. Minute ins Hintertreffen, indem er via Kopfball ins linke Eck vollendete. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Gols baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Lukas Cambal beförderte den Ball in der 69. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Gastgeber auf 2:0. In Minute 75 ließen die Hausherren eine Chance vom Elfmeterpunkt liegen. Der dritte Streich von Gols war Roiss vorbehalten (81.), der nach idealem Zuspiel die Entscheidung herbeiführte. Ein starker Auftritt ermöglichte Gols am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Andau.

Gols machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem sechsten Platz. Gols verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die letzten Resultate von Gols konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

In der Tabelle liegt FC Andau nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. In der Defensive drückt der Schuh bei den Gästen, was in den 24 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt.

Am kommenden Samstag trifft Gols auf UFC Pama, Andau spielt tags zuvor gegen SK Pama.

II. Liga Nord: Gols – FC Andau, 3:0 (1:0)

81 Wolfgang Roiss 3:0

69 Eigentor durch Lukas Cambal 2:0

21 Wolfgang Roiss 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.