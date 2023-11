Tadten glückt im letzten Herbst-Heimspiel Erfolg über Winden

Details Samstag, 04. November 2023 19:31

Bei Tadten gab es für FC Winden nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:2. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Tadten löste die Pflichtaufgabe mit Bravour und holte drei Punkte an Spieltag zwölf der II. Liga Nord.

Heimsieg in trockenen Tüchern

In der 16. Minute ging der Gastgeber in Front. Rastislav Kruzliak war es, der vor 150 Zuschauern zur Stelle war. Nach einer Pavic-Zuckerflanke traf er rechts vor dem Torwart scharf in die Tormitte. Winden brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Tadten hatte bis zur Pause Bestand. Mario Sack schoss die Kugel zum 2:0 für Tadten über die Linie (55.). Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Ermin Bukvic feierte Tadten einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Winden.

Der UFC Tadten schlägt den FC Winden schlussendlich verdient mit 2:0 und bleibt in der Hinrunde somit daheim ungeschlagen. Im ersten Spielabschnitt brachte Rastislav Kružliak (10. Saisontor) die Gastgeber nach einer super Flanke von Lazar Pavic in Führung, danach hatte Winden viele Chancen auf den Ausgleich, aber auch Tadten vergab eine Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit hatte Tadten dann Spiel sebi08, Ticker-Reporter

Nachdem Tadten hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Tadten weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Mit beeindruckenden 28 Treffern stellt Tadten den besten Angriff der II. Liga Nord. Tadten verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Bereits 25 Gegentore kassierte Winden im Laufe der bisherigen Saison. Zwei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat FC Winden momentan auf dem Konto. Winden ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von FC Winden. Nach der Niederlage gegen Tadten ist Winden aktuell das defensivschwächste Team der II. Liga Nord.

Am kommenden Sonntag tritt Tadten bei Steinbrunn an, während FC Winden zwei Tage zuvor Kittsee empfängt.

II. Liga Nord: Tadten – FC Winden, 2:0 (1:0)

55 Mario Sack 2:0

16 Rastislav Kruzliak 1:0

