FC Winden sichert sich Heimsieg gegen UFC Pama

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:48

In einem spannenden Spiel der 22. Runde der II. Liga Nord gelang es FC Winden, die Gäste von UFC Pama mit einem klaren 2:0 zu bezwingen. Die Tore für die Heimmannschaft fielen durch Jonas Lorenschitz und René Horváth, was den Unterschied in einem sonst ausgeglichenen Spiel machte.

Erste Halbzeit: Winden setzt sich früh ab

Das Spiel begann energisch mit dem Anpfiff und Winden zeigte sofort seine Absichten. Die Heimmannschaft drückte auf das Tempo und erarbeitete sich mehrere gute Chancen. Die erste große Möglichkeit für Winden ergab sich in der 27. Minute, als sie dicht davor waren, das Führungstor zu erzielen. Der Durchbruch kam schließlich in der 30. Minute durch Jonas Lorenschitz, der nach einem gut durchdachten Spielzug den Ball im Netz der Gäste versenkte. Die Freude bei den Fans von Winden war groß, als Lorenschitz nach einem präzisen Pass in den Strafraum cool blieb und zum 1:0 traf. Winden behielt die Kontrolle über das Spiel und ging mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Winden festigt den Sieg

Nach der Pause suchte UFC Pama nach Wegen, um ins Spiel zurückzukommen, doch Winden stand defensiv gut. In der 57. Minute hatte Winden eine weitere hervorragende Chance, den Vorsprung auszubauen, scheiterte jedoch knapp. Der Druck von Winden zahlte sich schließlich in der 74. Minute aus, als René Horváth das zweite Tor erzielte. Horváth, der sich durch die Verteidigung spielte, erzielte mit einem kraftvollen Schuss aus kurzer Distanz das 2:0 und sorgte somit praktisch für die Entscheidung. Dieses Tor zeigte die Überlegenheit von Winden, die bis zum Ende des Spiels kein Gegentor zuließen.

Das Spiel endete mit einem 2:0 Sieg für FC Winden.

II. Liga Nord: Winden : UFC Pama - 2:0 (1:0)

74 René Horváth 2:0

30 Jonas Lorenschitz 1:0

